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英格蘭前進世界盃 宣布24歲凱恩擔任隊長

發稿時間：2018/05/22 21:34

最新更新：2018/05/22 21:55

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俄羅斯世界盃即將開打，英格蘭隊由24歲的凱恩（右）擔任隊長。（圖取自凱恩臉書facebook.com/harrykaneofficial）俄羅斯世界盃即將開打，英格蘭隊由24歲的凱恩（右）擔任隊長。（圖取自凱恩臉書facebook.com/harrykaneofficial）

（中央社記者李晉緯台北22日電）英格蘭以1962年以來最「菜」陣容前進俄羅斯世界盃，總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）今天宣布，24歲的凱恩（Harry Kane）將擔起隊長的重責大任。

效力於英格蘭超級聯賽熱刺隊的凱恩，2017-18球季攻進30球，已連續4季的進球數突破20，另外，他在本次世界盃的歐洲區資格賽出賽6場就攻進5球，進攻火力十分兇猛。

根據英國廣播公司（BBC）的報導，邵斯蓋特日前在與英格蘭隊的會議中，公開讚揚凱恩，當時邵斯蓋特對全隊說：「凱恩有許多十分出色的個人特質。」

去年6月的世界盃資格賽，凱恩在傷停補時階段的進球，幫助英格蘭以2比2扳平蘇格蘭，關鍵時刻能夠頂住壓力，是他能扛起隊長重任的一大原因，過去他為英格蘭踢了23場比賽，已累積12個進球。

邵斯蓋特認為，凱恩有崇高的信念和高水準的表現，他也有機會在未來的一段時間內，向人們證明自己是世界最好的球員之一，「能有這樣的隊長，對球隊來說十分重要」，邵斯蓋特說。

對於能掛上英格蘭隊長臂章一事，凱恩表示，能帶領隊友征戰世界盃，將是十分特別的經歷，這也讓他對世界盃的到來十分興奮，「我已經迫不及待要前進世界盃，並好好體驗一下」。（編輯：劉政權）1070522

A very proud day. It means a lot to me to be named England football team captain. A massive thanks to family, friends and fans who have supported me through thick and thin. 🦁🦁🦁

Harry Kane 發佈於 2018年5月22日

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