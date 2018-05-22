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上屆亞軍阿根廷拚世界盃 梅西再膺奪標重任

發稿時間：2018/05/22 22:09

最新更新：2018/05/22 22:24

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zoom in 阿根廷隊教練桑帕歐里21日公布世界盃足球賽國家隊23人名單，明星前鋒梅西（中）再次扛起領軍奪標重任。（圖取自梅西臉書facebook.com/leomessi）阿根廷隊教練桑帕歐里21日公布世界盃足球賽國家隊23人名單，明星前鋒梅西（中）再次扛起領軍奪標重任。（圖取自梅西臉書facebook.com/leomessi）

（中央社布宜諾斯艾利斯21日綜合外電報導）阿根廷隊教練桑帕歐里今天公布世界盃足球賽國家隊23人名單，上屆比賽名列亞軍的阿根廷再次由明星前鋒梅西扛起領軍奪標重任，這可能也是梅西最後一次參加世界盃。

法新社報導，阿根廷隊曾兩度贏得世界盃冠軍，2014年也闖進巴西世界盃冠軍賽，但在延長賽後以0比1敗給德國隊。這次將再度仰賴隊長梅西（Lionel Messi）帶動全隊士氣，完成奪標任務。

梅西曾經5度榮獲國際足球總會（FIFA）金球獎（Ballon d'Or）肯定，他將在阿根廷隊攻擊陣容掛頭牌，其他前鋒還有祖文斯特雙箭頭迪巴拉（Paulo Dybala）和伊瓜因（Gonzalo Higuain），以及曼城前鋒阿奎洛（Sergio Aguero）。

桑帕歐里（Jorge Sampaoli）在布宜諾斯艾利斯附近的伊塞薩（Ezeiza）國家隊訓練中心記者會上表示：「我們的目標就是在世界盃踢出好的表現。我們的競爭力十足，我們將仰賴進攻型打法。」

桑帕歐里談及梅西表示：「我認為他處於最佳狀態，熱情洋溢，體力充沛。他贏得聯賽冠軍後，能夠調整自己在訓練中的節奏。」梅西本季為西班牙巴塞隆納（Barcelona）出賽54場比賽，攻進45球。

阿根廷名列挑戰性十足的D組，與克羅埃西亞、奈及利亞，以及首次打進世界盃會內賽的冰島同組。

阿根廷隊23人名單如下：

門將：羅梅洛（Sergio Romero）、賈柏耶樂（Willy Caballero）、 亞曼尼（Franco Armani）。

後衛：麥卡多（Gabriel Mercado）、法齊歐（Federico Fazio）、奧塔門迪（Nicolas Otamendi）、羅赫（Marcos Rojo）、泰基亞費高（Nicolas Tagliafico）、馬斯切拉諾（Javier Mascherano）、阿庫尼亞（Marcos Acuna）、阿薩迪（Cristian Ansaldi）。

中場：帕蒙（Cristian Pavon）、巴納加（Ever Banega）、畢格利亞（Lucas Biglia）、迪馬利亞（Angel di Maria）、洛塞爾索（Giovani Lo Celso）、蘭齊尼（Manuel Lanzini）、梅沙（Maximiliano Meza）、薩維奧（Eduardo Salvio）。

前鋒：梅西、伊瓜因（Gonzalo Higuain）、迪巴拉（Paulo Dybala）、阿奎洛（Sergio Aguero）。（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1070522

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