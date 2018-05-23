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備戰雅加達亞運 拚獎牌數超越上屆

發稿時間：2018/05/23 20:22

最新更新：2018/05/23 20:57

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2018年印尼雅加達亞洲運動會賽事8月將登場，台灣各路體育好手齊聚高雄國家運動訓練中心內，加緊訓練、備戰亞運。中央社記者陳朝福攝　107年5月23日2018年印尼雅加達亞洲運動會賽事8月將登場，台灣各路體育好手齊聚高雄國家運動訓練中心內，加緊訓練、備戰亞運。中央社記者陳朝福攝　107年5月23日

（中央社記者陳朝福高雄23日電）備戰雅加達亞運，國家運動訓練中心執行長李文彬今天說，上屆仁川亞運總獎牌數51面，希望這屆亞運能超越。

2018年印尼雅加達亞洲運動會賽事將於8月登場，國訓中心選手加緊密集訓練，立法院文化及教育委員會立委蔡培慧等人下午考察國訓中心備戰亞運工作，並參訪國訓中心設施、運動場館和選手訓練情形。

李文彬簡報表示，現有選手600多人和教練100多人備戰雅加達亞運，國訓中心提供最佳的環境和資源，也訂定訓練實施計畫，目前逐步進入密集訓練階段，同時有隨隊運動傷害防護員等運動科學團隊提供協助，參與選手訓練，且強化運動禁藥教育。

仁川亞運中華隊拿下10金、18銀和23銅，李文彬希望這屆不僅總獎牌數能超越，金牌數也要破10金，包括舉重、羽球、桌球、武術等都是看好的奪牌項目。

蔡培慧致詞時表示，感謝選手們為台灣爭光，國訓中心與體育署也為選手們投入相當的心力。

舉重隊總教練蔡溫義表示，台灣競技運動的實力近年來在政府的支持下已逐漸提升，感謝委員們在體育經費上的支持。

棒球隊總教練許順益表示，希望徵召旅外選手順利，為中華隊加分，而設定目標為奪金，全隊全力以赴。（編輯：黃瑞弘）1070523

2018年印尼雅加達亞洲運動會賽事即將於8月登場，位於高雄左營的國訓中心內，台灣體育好手們正加緊訓練，備戰亞運。中央社記者陳朝福攝 107年5月23日2018年印尼雅加達亞洲運動會賽事即將於8月登場，位於高雄左營的國訓中心內，台灣體育好手們正加緊訓練，備戰亞運。中央社記者陳朝福攝 107年5月23日
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