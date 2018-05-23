陽耀勳當英雄 桃猿勝悍將再拉開與獅勝差

（中央社記者謝靜雯新北23日電）中職Lamigo桃猿隊今天與富邦悍將隊交手，陽耀勳單場2安，首局首打席開轟，加上尼克斯7局好投，桃猿終場以3比2拿勝，中止近期2連敗，賽後與統一獅隊勝差再拉開到1場。



陽耀勳今天比賽單場4打數敲出2支安打，首局首打席開轟，為個人生涯第5支首打席全壘打，也是個人本季第2轟，8局球隊1比2落後時，林智平率先安打、短打推進，陽耀勳再敲安打，替球隊送回追平分，再靠著郭嚴文安打，跑回球隊超前分。



陽耀勳表示，悍將隊先發投手羅力投球很準，「好球來就打，如果讓球數處於落後反而不好打」；陽耀勳今年開季二軍出發，直到4月中才回到一軍，他坦言開季比較慢，「自己也開始急，狀況沒有調整很好，心情也受到影響」，但教練團不斷鼓勵他，整季比賽有120場，要他照著自己的節奏調整，近期打擊狀況調整算不錯。



加上今天比賽，陽耀勳近4場比賽都有安打表現，他表示在此之前有幾場比賽沒有敲安，但是打擊的感覺不錯，「打擊感覺好，安打自然就會出現。」



郭嚴文今天比賽敲出超前比數安打，比賽後半段也移防一壘，他表示8局的安打是打到棒頭，羅力今天先發配球方式雖有改變，但是球來就打，有機會就攻擊，前一棒陽耀勳先敲出追平比數安打，也讓自己更能放手攻擊。



桃猿隊先發投手尼克斯今天比賽投7局，被敲7支安打，失掉2分責失分，投出4次三振、2次保送，球隊拿下勝利，尼克斯也收下個人本季第3勝，賽後防禦率3.86。



悍將隊羅力今天比賽總計投8局，被敲6支安打，失掉3分責失分，投出8次三振，表現不差，但打線沒能有效搶分，吞下個人本季第4敗。



目前戰績排名第2的統一獅隊近期氣勢盛，目前拿下4連勝，賽前與排名首位的桃猿隊勝差追到0.5場，獅隊今天沒有比賽，桃猿拿下比賽勝利，再將勝差拉開到1場，排名墊底的中信兄弟隊，因為桃猿贏球，上半季淘汰指數降至6。（編輯：李錫璋）1070523