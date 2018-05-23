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NBA年度新秀第一隊 密契爾西蒙斯全票入選

發稿時間：2018/05/23 22:48

最新更新：2018/05/23 22:48

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（中央社記者李晉緯台北23日電）美國職籃（NBA）猶他爵士隊後衛密契爾（Donovan Mitchell）、費城76人鋒衛搖擺人西蒙斯（Ben Simmons）今天都以全票（100票）通過，入選年度新秀第一隊。

NBA年度新秀第一隊還包括獲得99票的波士頓塞爾蒂克前鋒塔特姆（Jayson Tatum）、獲得93票的洛杉磯湖人隊前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）、獲得76票的芝加哥公牛隊前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）。

另外，年度新秀第一隊中的密契爾、西蒙斯、塔特姆3人，還入圍今年的年度最佳新秀獎。

西蒙斯本季平均每場比賽可獲15.8分、8.2助攻、8.1籃板、1.73抄截，其中籃板、助攻、抄截的成績領先其他新秀，並幫助76隊在例行賽拿下52勝30敗排名東區第3，他也是繼1960-61球季的羅伯森（Oscar Robertson）後，另一個能有場均15分、8助攻、8籃板的超級新秀。

密契爾本季平均每場比賽可獲20.5分、3.7籃板、3.7助攻、1.49抄截，本季他投進187記三分球，締造NBA新秀單季最多三分球的新紀錄。

塔特姆每場比賽可獲13.9分、5籃板，本季整體投籃命中率達47.5%、三分球命中率也達43.4%，他的三分球命中率是新秀之冠，在所有球員中也排在第8。

至於年度新秀第二隊的部分，入選的包括洛杉磯湖人隊後衛波爾（Lonzo Ball）、沙加緬度國王的鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、亞特蘭大老鷹隊中／前鋒柯林斯（John Collins）、鳳凰城太陽隊後衛傑克森（Josh Jackson）、達拉斯獨行俠的史密斯（Dennis Smith Jr.）。（編輯：劉政權）1070523

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