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布吉納法索斷交 中華民國邦交國降至18國

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台灣國際田徑公開賽 陳傑：要捍衛金牌

發稿時間：2018/05/24 17:31

最新更新：2018/05/24 17:42

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「2018台灣國際田徑公開賽」賽前記者會24日在台北舉行，台灣跨欄好手陳傑（左）、陳奎儒（右）出席記者會。中央社記者張新偉攝　107年5月24日「2018台灣國際田徑公開賽」賽前記者會24日在台北舉行，台灣跨欄好手陳傑（左）、陳奎儒（右）出席記者會。中央社記者張新偉攝　107年5月24日

（中央社記者龍柏安台北24日電）來自南非的佛瑞德里克斯是400公尺跨欄金牌好手，這次應邀來台參加台灣國際田徑公開賽，地主希望陳傑說：「以前邀請過奧運金牌，我也沒在怕的。」

2018台灣國際田徑公開賽明天下午起連續2天，在台北田徑場逐風競速，今年大會特別邀請現年28歲的佛瑞德里克斯（Cornel Edwin Fredericks）來台參賽，盼刺激同場較勁的陳傑再創個人佳績。

佛瑞德里克斯2014年拿下非洲錦標賽金牌，儘管來頭不小，陳傑依舊老神在在，他說：「金牌是一定要捍衛的。」

活動結束後，陳傑也和佛瑞德里克斯交頭接耳聊天，問他聊了些什麼，他笑說：「就是簡單閒聊一下，問他是不是第一次來台灣，還有沒有時差。」陳傑強調他絕對不是刺探軍情，「我是關心一下。」

佛瑞德里克斯身高僅178公分，在跨欄項目身高並不突出，比起182公分的陳傑還矮了半顆頭，不過陳傑表示，日本、中國的跨欄選手個頭也不高，但還是跑得很快，「下去跑了就知道了。」

今年前2場比賽，陳傑分別繳出49秒98與49秒93，成績持續進步中，他透露這次比賽目標當然是比前兩場更好，也希望能延續世大運熱潮，號召民眾一起進場幫選手加油。（編輯：黃瑞弘）1070524

「2018台灣國際田徑公開賽」賽前記者會24日在台北舉行，台灣跨欄好手陳傑（左）、陳奎儒（左3）與各國參賽代表在記者會上合影留念。中央社記者張新偉攝　107年5月24日「2018台灣國際田徑公開賽」賽前記者會24日在台北舉行，台灣跨欄好手陳傑（左）、陳奎儒（左3）與各國參賽代表在記者會上合影留念。中央社記者張新偉攝　107年5月24日
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