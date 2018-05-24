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布吉納法索斷交 中華民國邦交國降至18國

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本季首度上一軍 申皓瑋接通知嚇一跳

發稿時間：2018/05/24 18:02

最新更新：2018/05/24 18:12

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zoom in 中職富邦悍將隊主力強打者高國輝本季狀況一直不理想，24日下二軍，由潛力新秀野手申皓瑋（圖）替補上一軍，先發打第9棒、左外野。中央社記者謝靜雯攝　107年5月24日中職富邦悍將隊主力強打者高國輝本季狀況一直不理想，24日下二軍，由潛力新秀野手申皓瑋（圖）替補上一軍，先發打第9棒、左外野。中央社記者謝靜雯攝　107年5月24日

（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職富邦悍將隊潛力外野手申皓瑋本季首度升上一軍，他表示昨天正在看一軍比賽直播時接到電話，嚇了一跳，有了去年一軍出賽的經驗，更知道怎麼調整，上一軍做好本分不多想。

申皓瑋為2016年中職季中選秀球隊首輪選進的好手，去年一軍出賽35場，打擊率2成15。本季從二軍出發，目前二軍打擊率2成57，今天本季首度升上一軍就排進先發，頂替高國輝外野位置。

申皓瑋表示，今年二軍出賽感覺有好有壞，不斷透過比賽修正自己的不足，也有跟教練團持續討論，調整打擊狀況。儘管本季是首度升上一軍，但他去年已經有過一軍出賽的經驗，讓他更知道該怎麼去調整和準備，「自己的心情和心態上需要更成熟一點」。

悍將團隊打擊成績不理想，主砲高國輝下二軍調整。頂替位置的申皓瑋表示，上到一軍沒有太多的設定，也不會給自己太大的壓力，「做好教練團交代的工作，一軍的張力更高，希望可以把在二軍比賽的感覺帶上一軍，維持好的擊球感覺、專注比賽。」

申皓瑋和Lamigo桃猿隊捕手廖健富是高苑工商學長、學弟，看著廖健富今年在中職亮眼成績，申皓瑋直言：「他在高中就已經算是頂尖的捕手了，適應能力很好」。（編輯：黃瑞弘）1070524

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