賴揆：每位身障選手 都有令人欽佩的故事

行政院長賴清德24日出席107年全國身心障礙國民運動會開幕式，致詞時表示，每名身心障礙選手都有一段令人欽佩的故事，盼藉由運動賽會讓選手與全國各地好手彼此競爭、建立信心，甚至跨足國際，為國爭光。中央社記者江俊亮攝 107年5月24日

（中央社記者江俊亮嘉義市24日電）行政院長賴清德今晚出席全國身心障礙國民運動會表示，每位身心障礙朋友，都有令人欽佩的運動故事，希望藉由運動，突破各種困難，甚至跨足國際，為國爭光。



107年全國身心障礙國民運動會，今晚在嘉義市港坪運動公園館舉行開幕典禮，副總統陳建仁、行政院長賴清德出席。大會由連續奪得兩屆保齡球金牌的重度視障選手江歆芸代表運動員宣誓；聖火則由特奧選手張儀茵、洪育旻負責點燃。



賴清德以大會會長身分致詞表示，感謝副總統陳建仁長期以來對弱勢族群的關懷，並用行動來支持弱勢，也感謝嘉義市長涂醒哲用心籌辦，以低底盤無障礙公車免費接駁。



他說，行政院非常支持全國身心障礙國民運動會，因為一般國人可以參加全國運動會，但我們不能忽略身心障礙朋友，全國身心障礙國民運動會明年將由桃園市接辦，行政院希望一本初衷，年年舉辦，確保身心障礙朋友的運動權。



賴清德指出，每位身心障礙選手，背後都有一段令人欽佩的運動故事，希望藉由運動賽會，讓每位選手突破各種困難，與來自全國的好手彼此競爭，建立信心，甚至跨足國際，為國爭光。



大會籌備委員會主委涂醒哲表示，他過去擔任過醫師，非常瞭解運動對人體健康的重要性，也清楚身心障礙朋友日常生活的不便，因此非常佩服每位參賽的身心障礙選手，希望選手們努力克服外在困境，超越自己，獲取佳績。(編輯:孫承武)1070524