/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 布吉納法索斷交統測大創

川普致金正恩公開信 宣布取消川金會

>rss

王維中飆速153公里吞第2敗 NC恐龍5連敗

發稿時間：2018/05/24 20:40

最新更新：2018/05/24 20:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝靜雯台北24日綜合報導）旅韓NC恐龍隊投手王維中，今天先發對LG雙子隊，3局遇亂流、單局失掉4分，總計投6局，最快球速153公里，球隊打擊受制，以0比4吞下近期5連敗，王維中吞下本季第2敗。

王維中今天賽前本季韓職先發出賽8場，投出6場優質先發，總計投50局被敲53支安打，包括2發全壘打，失掉15分（12分責失分），戰績4勝1敗，防禦率2.16，在韓職防禦率排行第2。

王維中今天先發首兩局面對首名打者都被敲出安打，但都沒有失掉分數，首局先被李炯宗敲出安打，接著讓打者打出飛球、雙殺打出局；王維中2局面對LG雙子隊強打金賢洙被敲出安打，接著連抓3個出局數，化解LG雙子隊攻勢。

LG雙子隊強打金賢洙前兩次比賽與王維中交手，打得並不好，但今天比賽2局敲出安打，3局LG雙子隊先靠著接連安打、捕逸拿下1分，接著保送上壘、金賢洙深遠二壘打，一棒替球隊送回2分，再靠著捕逸、安打，拿下第4分。

王維中4到6局回穩，讓LG雙子隊打者9上9下，沒有再失掉分數；王維中今天出賽球速不錯，最快球速約153公里，今天總計用87球投6局被敲6支安打，投出5次三振，失掉4分責失分，球隊0比4落後時退場。

LG雙子隊今天先發投手索沙（Henry Sosa）是韓職防禦率王，今天先發完投9局，僅讓NC恐龍隊打者敲出4支安打，完全壓制對手打線，讓NC恐龍隊吞下近期5連敗，NC恐龍隊目前戰績在韓職持續墊底。（編輯：黃于）1070524

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP