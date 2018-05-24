王維中飆速153公里吞第2敗 NC恐龍5連敗

（中央社記者謝靜雯台北24日綜合報導）旅韓NC恐龍隊投手王維中，今天先發對LG雙子隊，3局遇亂流、單局失掉4分，總計投6局，最快球速153公里，球隊打擊受制，以0比4吞下近期5連敗，王維中吞下本季第2敗。



王維中今天賽前本季韓職先發出賽8場，投出6場優質先發，總計投50局被敲53支安打，包括2發全壘打，失掉15分（12分責失分），戰績4勝1敗，防禦率2.16，在韓職防禦率排行第2。



王維中今天先發首兩局面對首名打者都被敲出安打，但都沒有失掉分數，首局先被李炯宗敲出安打，接著讓打者打出飛球、雙殺打出局；王維中2局面對LG雙子隊強打金賢洙被敲出安打，接著連抓3個出局數，化解LG雙子隊攻勢。



LG雙子隊強打金賢洙前兩次比賽與王維中交手，打得並不好，但今天比賽2局敲出安打，3局LG雙子隊先靠著接連安打、捕逸拿下1分，接著保送上壘、金賢洙深遠二壘打，一棒替球隊送回2分，再靠著捕逸、安打，拿下第4分。



王維中4到6局回穩，讓LG雙子隊打者9上9下，沒有再失掉分數；王維中今天出賽球速不錯，最快球速約153公里，今天總計用87球投6局被敲6支安打，投出5次三振，失掉4分責失分，球隊0比4落後時退場。



LG雙子隊今天先發投手索沙（Henry Sosa）是韓職防禦率王，今天先發完投9局，僅讓NC恐龍隊打者敲出4支安打，完全壓制對手打線，讓NC恐龍隊吞下近期5連敗，NC恐龍隊目前戰績在韓職持續墊底。（編輯：黃于）1070524