格林再見失誤 火箭主場險勝勇士聽牌

（中央社記者龍柏安台北25日綜合報導）勇士大前鋒格林（Draymond Green）第4節最後3.4秒運球失誤掉球，火箭後衛高登（Eric Gordon）兩罰俱中後穩住勝果，終場98比94擊敗勇士，西區決賽以3比2聽牌。



美國職籃（NBA）衛冕軍金州勇士，今在第4節最後9.1秒僅落後2分，原有機會執行最後一擊追平或逆轉戰局，沒想到叫了暫停重新部署攻勢，一上場格林竟發生致命失誤，不僅讓勇士平白喪失球權，也提前宣判球隊死刑。



火箭一哥「大鬍子」哈登（James Harden）今天手感不佳，全場21次出手僅命中5球，且11次3分線外出手全部「摃龜」，靠著9罰俱中仍讓他拿下19分，替補射手高登拿下全隊最高的24分，老牌控衛保羅（Chris Paul）3分球9投4中，拿下次高的20分、7籃板、6助攻與3抄截。



火箭雖拿下關鍵的第5戰，不過保羅在第4節最後51.7秒切入禁區轉身後仰跳投沒進，似乎還不慎拉傷大腿，隨後也被換下場休息，系列賽第6戰能否出賽仍有變數，若火箭後場少了這位頂級控球，對球隊戰力勢必會造成影響。



勇士今以全能前鋒杜蘭特（Kevin Durant）的29分最高，射手湯普森（Klay Thompson）3分球7投4中，轟下全隊次高的23分，主控柯瑞（Stephen Curry）則繳出22分、7籃板、6助攻與3抄截的全能成績單。



勇士團隊命中率以44.4%優於火箭的37.2%，3分球命中率也以38.5%領先對手的30.2%，關鍵在於全隊累積發生16次團隊失誤，比起火箭足足多了6次，加上決勝期間格林的致命失誤，讓勇士客場抱憾輸掉關鍵一役。（編輯：李亨山）1070525