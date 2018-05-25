華南金控少棒台東逆轉勝 王妤藍拚U12女國手

107年華南金控盃全國少棒賽台東縣隊25日出戰台中市隊，靠著再見觸身球保送，以5比4贏球，中繼壓制對方打線王妤藍成關鍵，她也想拚首位U12女國手。中央社記者黃巧雯攝 107年5月25日

（中央社記者黃巧雯台北25日綜合報導）107年華南金控盃全國少棒賽台東縣隊今天出戰台中市隊，6局下靠著再見觸身球保送，以5比4贏球，中繼4局壓制對方打線王妤藍成關鍵，而她也想拚首位U12女國手。



台東縣隊先發投手林瑞祥今天對戰台中市隊僅投1.1局失3分就退場休息。王妤藍接手中繼4局，失1分非自責分，僅被敲出2支安打，送出1次保送，封鎖台中市打線，而楊宗保後援1局無失分。



台東縣隊前5局結束，仍以1比4落後，6局下突破台中市隊先發投手陳崇恩封鎖，加上對手牛棚放火，先是一連攻下3分追平比數，再靠著再見觸身球保送，以5比4逆轉勝。



台東縣隊總教練陳玉船坦言，球員蠻拚的，但怕輸球，打起球來因此綁手綁腳，加上太急、都追打壞球，該出棒沒出棒，也是前5局攻勢無法有效串連的原因。



台東縣隊這次設定劉曜豪、何哲旭、王喬恩為隊上主力投手，王妤藍雖非主力，但今天中繼好投也是此役一大亮點，陳玉船稱讚：「王妤藍球速不錯，變化球又投得進好球帶。」



就讀台東縣三民國小的王妤藍，過去在母隊主要守三壘，這次在台東縣隊擔任投手、右外野手，對於今天投球表現，王妤藍自認還不錯，並自評85分，希望未來能改善壘上有人、容易緊張的問題。



由於華南金控盃全國少棒錦標賽為2018年亞洲少棒錦標賽國內選拔賽，王妤藍也想力拚成為中華隊第一位U12的女國手。



王妤藍受哥哥影響，小學3年級開始打棒球，並視中信兄弟王勝偉為偶像，但比起打擊，她靦腆地說：「比較喜歡當投手，因為可以控制整個場面。」（編輯：梁君棣）1070525



