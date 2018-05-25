楊俊瀚百米平全國 台灣公開賽奪金

（中央社記者龍柏安台北25日電）「台灣最速男」楊俊瀚今天在台灣國際田徑公開賽男子100公尺項目中，飆出平自己所締造的全國紀錄10秒20摘金，儘管沒能再締新猷，但他認為已經達到目標。



楊俊瀚上午雖跑出10秒12，因風速每秒順風達2.6公尺，超過規定的2公尺上限，因此與全國新紀錄擦身而過。晚間他站上跑道，現場觀眾席上就爆出熱烈的掌聲和歡呼聲，他沒有辜負大家期望，一馬當先率先衝線。



「這大概是從去年世大運之後，強度最強的一場比賽。」楊俊瀚賽後透露，這次參賽他把破紀錄的重心，全放在預賽上；至於決賽，「在這麼緊張的氣氛當中，不太會去想到秒數。」



今天是上班日，但仍有不少民眾進場幫楊俊瀚加油，「很感動，我的家人也都請假來看我比賽。」他笑說，以前比賽總是選手看選手，歷經去年世大運的熱潮，如今總算有更多民眾，願意用行動來支持台灣的運動員。



楊俊瀚從去年世大運一戰爆紅，如今和亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村，雙雙成為台灣田徑指標性運動員，對此他承認，受到關注的代價，相對就會帶來壓力，這就是頂尖運動員必須去適應的地方，至少對他來說，這種壓力也是一種助力。



雖然決賽沒能再破全國，但楊俊瀚表示，自己的狀況已比上個月大專校院運動會來得更好，就算只有平紀錄，他仍認為已達到目標。（編輯：黃瑞弘）1070525