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世界盃射箭土耳其站 中華複合弓女團奪金

發稿時間：2018/05/25 20:11

最新更新：2018/05/25 20:25

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中華女子射箭代表隊25日在2018世界盃射箭賽土耳其站女子複合弓決賽中成功射下金牌，也是世界盃隊史首面複合弓女團金牌。（取自中華民國射箭協會臉書）中央社記者龍柏安傳真　107年5月25日中華女子射箭代表隊25日在2018世界盃射箭賽土耳其站女子複合弓決賽中成功射下金牌，也是世界盃隊史首面複合弓女團金牌。（取自中華民國射箭協會臉書）中央社記者龍柏安傳真　107年5月25日

（中央社記者龍柏安台北25日電）由2004雅典奧運銅牌老將陳麗如所領軍的中華女子射箭代表隊，今天在2018世界盃射箭土耳其站女子複合弓決賽，以231比228擊敗印度，拿下隊史在世界盃首面複合弓女團金牌。

世界盃射箭土耳其站，是今年世界盃系列賽的第2站，中華隊派出陳怡瑄、林明靜、陳麗如3名亞運國手出征，上一站上海3人就曾挺進決賽，可惜最後以225比229惜敗俄羅斯，屈居銀牌。

這回3人再次出征，展現高昂企圖心，一路過關斬將闖進決賽，也是連續2站挺進金牌戰。

壓軸金牌戰，中華隊陣中擔任「先發」第1棒的陳怡瑄，全場8支箭全繳出滿分的10分箭，稱職扮演開路先鋒的角色，在她穩健地表現下，中華隊全場一路領先印度，最後順利射金。

中華射箭隊總教練林政賢表示，女團成員表現優異，全場幾乎沒有失誤，加上選手已習慣透過以賽代訓來增加比賽經驗與臨場抗壓性，因此就算開局場風較為紊亂，選手依舊處變不驚。

確定拿下金牌後，林政賢透露選手個個開心地合不攏嘴，「在我印象中，這應該是世界盃創賽以來，中華隊第1次在複合弓女團拿下金牌，對於她們的表現，我非常驕傲。」

近況超夯的陳怡瑄，晚間還將出征個人對抗賽銅牌戰，她的對手是來自南韓的蘇採元，有機會替中華隊再添一面獎牌。（編輯：張銘坤）1070525

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