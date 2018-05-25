李奎龍三級跳遠破大會奪金 亞運門票到手

（中央社記者龍柏安台北25日電）最後一次試跳，也是李奎龍的最後一次機會，他成功繳出16公尺25，不僅拿下2018台灣國際田徑公開賽男子三級跳遠金牌，雅加達亞運門票也終於入手。



就讀長榮大學運動競技所3年級的李奎龍，台灣國際田徑公開賽是他今年第5度挑戰亞運參賽標準，前4次挑戰都失利的他，總算搭上亞運列車，也一舉打破日本選手植田恭史在1986年所締造的16公尺20大會紀錄。



李奎龍說，台灣國際田徑公開賽是拚亞運標的最後一場比賽，他抱持很高的期待，第5次試跳他覺得感覺很不錯，起跳時卻超過跳板一點點（犯規不算），最後一跳他沒想太多，「跳出去就對了」。



如願跨越亞運參賽標準，李奎龍坦言：「我等了很久，碩士班都念到3年級了。」他開心地表示，雅加達亞運將是他生涯第一次參賽，為了可以達成目標，近來強化速度部分，過去速度一直是他最不理想的一個環節，如今總算達成目標。



至於女子100公尺跨欄項目，台灣女將謝喜恩以13秒52名列第5，也成功跨越13秒55的亞運參賽標準，她透露比賽結束後，還沒發現已經達標，而是學弟跑來提醒才知道。



謝喜恩表示，這種高強度的比賽，鳴槍後就只能拚命往前衝，前幾場比賽成績距離參賽標準都只差零點幾秒，讓她有些灰心，如今順利達標後，接下來她會努力備戰，希望能在亞運繳出佳績。（編輯：黃瑞弘）1070525