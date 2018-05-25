李慧君標槍破全國 達亞運參賽標準

（中央社記者龍柏安台北25日電）剛滿19歲的台灣體大新鮮人李慧君今天在2018台灣國際田徑公開賽女子標槍決賽，擲出56公尺50全國新猷奪銀，並跨越54公尺80的亞運參賽標準。



李慧君第5擲飆出56公尺50，打破學姐張竹在2016年所締造的56公尺35全國紀錄，她說：「很開心，我終於跨越心理的那一道門檻，過去我一直想要破，但想得越多，技術卻越無法發揮出來。」



過去一年，李慧君練習時已能擲過56公尺，但每每比賽都無法突破，她坦承比賽時目標設得太高，加上心態又太急，導致成績出不來。她今天自認身體狀況很好，加上教練提醒，出手時槍頭要壓低，手不要掉下來，「成績就會出來。」



身高165公分的李慧君，體重僅59公斤，跟一般擲部選手相比，身型顯得相對瘦小，國小踢足球的她，國中才開始轉練田徑，一開始主攻跳遠，後來試著接觸五項運動，被教練發現她投擲標槍時出手迅速，有發展潛力，國一下學期開始專項改練標槍。



李慧君坦言，就算自己身材條件不算突出，但她的優勢就是速度，「我可以靠其他的部分來彌補。」她強調，日本的選手也是瘦瘦小小的，仍能擲破60公尺大關，「所以我不曾懷疑自己，我一直相信自己辦得到。」



接下來6月初，李慧君將前往日本參加亞洲青年田徑錦標賽，7月則要到芬蘭參加世界U20田徑錦標賽以及8月的雅加達亞運。她期許自己，希望接下來的比賽可以繼續突破，挑戰自己。（編輯：黃瑞弘）1070525