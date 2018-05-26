國民王牌亂流中捕魚 8勝暫居MLB勝投王

（中央社邁阿密25日綜合外電報導）美國職棒MLB華盛頓國民今天在客場9比5擊敗邁阿密馬林魚，王牌投手薛哲（Max Scherzer）雖然繳出本季失分最多的一場先發，仍順利拿下第8勝，勝場領先全大聯盟投手。



薛哲這場比賽投6局，被敲7支安打、責失4分，雙雙創本季新高，只送出4次三振。累計防禦率從賽前的1.78升高為2.13。



身為2屆國聯賽揚獎得主，薛哲今天以前共10場先發，最多只失2分，最近3場三振數都達雙位數。



大聯盟官網報導，大聯盟其他球隊做不到的事，馬林魚今天做到了，可惜牛棚沒能守成導致輸球。總教練馬丁利（Don Mattingly）說：「我們的打線表現很好，薛哲不是那種你可以安打連連的投手，我們隊員很拚，他們跟他槓上了。」



薛哲表示：「我感覺到，他們試著抓到一些我的投球習慣，遇上同分區的對手就是這樣，他們看過你投球，知道要抓住什麼球路攻擊。這是我佩服他們的地方。」



國民隊打線相挺，泰勒（Michael A. Taylor）、亞當斯（Matt Adams）各敲兩分砲。第7局哈波（Bryce Harper）2分打點二壘安打，為國民打下致勝的一局。



馬林魚由狄特里希（Derek Dietrich）帶頭敲出2分砲，羅哈斯（Miguel Rojas）一壘安打送回2分建功。



但馬林魚不只輸球，還折損主將。開季從傷兵名單出發的三壘手普拉多（Martin Prado），這場比賽4打數3安打，但6局趁對手失誤跑上一壘時受傷，球隊表示普拉多傷到左大腿，列入每日觀察名單。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070526