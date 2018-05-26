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世界盃反曲弓女團 中華隊射銅

發稿時間：2018/05/26 17:46

最新更新：2018/05/26 17:46

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（中央社記者龍柏安台北26日電）由譚雅婷、雷千瑩與彭家楙組成的中華女子射箭代表隊，今天在世界盃射箭大獎賽土耳其站反曲弓女團銅牌戰，以6比2輕取印度拿下銅牌。

2018世界盃射箭大獎賽土耳其站，是今年世界盃大獎賽的第2站，中華隊昨靠著陳怡瑄、林明靜、陳麗如，在複合弓女團金牌戰射下印度，拿下隊史首面世界盃複合弓女團金牌，反曲弓中華隊再接再厲，拿下單站的第2面獎牌。

中華隊由「天才少女」譚雅婷扛「先發」第一棒，接著交棒給「雷母」雷千瑩，彭家楙則負責收尾，這3人也是雅加達亞運班底，中華隊在前3局射完就取得4比2領先，最後1局前5支箭全部命中10分，強勢淘汰對手。

中華反曲弓女子隊教練倪大智透露，這次比賽地點臨海，因此比賽時的側風又重又強，選手能在這樣的環境中有如此表現並不容易；不過他也認為，不同風向的適應將是未來集訓的重點。

倪大智也說，比賽中選手仍有不同程度的失誤，雖都在合理接受範圍內，不過他仍期許選手要相信自己的判斷、勇於出箭。他舉例：「前2局我們都拿下，第3局因風勢搗亂丟掉，第4局很快調整回來，那5支10分箭就是她們相信自己的成果。」

女團賽事結束後，稍晚雷千瑩將與學弟饒廷宇聯手，參加混雙銅牌戰，此外她還要在個人對抗賽中與南韓箭客爭銅。（編輯：黃瑞弘）1070526

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