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呂紹全神準射破全國 空氣步槍世界盃奪銅

發稿時間：2018/05/26 21:12

最新更新：2018/05/26 21:33

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台灣男子10公尺空氣步槍全國紀錄保持人呂紹全（右）26日在德國慕尼黑舉辦的2018世界盃射擊男子10公尺空氣步槍決賽，透過同分加賽淘汰克羅埃西亞名將哥沙摘銅。（翻攝自ISSF網路轉播畫面）中央社記者龍柏安傳真 107年5月26日台灣男子10公尺空氣步槍全國紀錄保持人呂紹全（右）26日在德國慕尼黑舉辦的2018世界盃射擊男子10公尺空氣步槍決賽，透過同分加賽淘汰克羅埃西亞名將哥沙摘銅。（翻攝自ISSF網路轉播畫面）中央社記者龍柏安傳真 107年5月26日

（中央社記者龍柏安台北26日電）台灣男子10公尺空氣步槍全國紀錄保持人呂紹全，今在德國慕尼黑所舉辦的2018世界盃射擊男子10公尺空氣步槍決賽，透過同分加賽淘汰今年歐錦賽銅牌名將哥沙，奪得銅牌。

中華射擊代表隊在今年世界盃屢傳捷報，前天台灣女將林穎欣才在女子10公尺空氣步槍，射下隊史首面金牌，今天男子組獎牌也順利開張。

台灣空氣步槍一哥呂紹全，3月才在馬來西亞吉隆坡舉辦的2018世界大學射擊錦標賽，拿下男子10公尺空氣步槍金牌，狀況正佳的他，轉戰世界盃慕尼黑站，在資格賽就繳出629.2分，打破他在2015年全國梅花盃射擊錦標賽所締造的627.6分全國紀錄。

射擊決賽採取淘汰制，每名射手擁有2發機會，總分最低者被淘汰，晉級下一輪後每人再射2發，分數一路累積，總分最高者奪冠。

呂紹全資格賽在123名選手當中排名第8、有驚無險晉級決賽，接下來他越射越穩，一路晉級4強，一度和克羅埃西亞名將哥沙（Petar Gorsa）以206.9分扯平，同分加賽雙方各射1發，呂紹全以10.7分淘汰哥沙的10.4分，順利晉級。

可惜呂紹全接下來2發，分別射出10.7分與10.3分，帳面上優於2016里約奧運銅牌得主、俄羅斯名將馬斯蘭尼柯夫（Vladimir Maslennikov）的10.4分與10.3分，無奈總分以227.9比228.0、以0.1分之差出局，未能繼續挺進，獲得銅牌。

這是呂紹全生涯在國際賽的最佳表現，尤其4強賽加射時能頂住壓力，擊敗今年歐洲射擊錦標賽銅牌好手哥沙，更顯難能可貴，比賽結束後他將返台備戰雅加達亞運，希望能在亞運替中華隊再添獎牌。（編輯：陳怡璇／劉政權）1070526

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