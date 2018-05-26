林子齊神來一跳奪銀 躍居亞運參賽標第1

（中央社記者龍柏安台北26日電）看著學長們陸續達到亞運參賽標準，沈重的失落感，幾乎快要吞噬亞運培訓隊跳遠好手林子齊的鬥志，不料他在今天台灣國際田徑邀請賽神來一跳，以8米05奪銀並跨越亞運參賽標準。



雅加達亞運田徑跳遠參賽標準為7公尺70，賽前已有4人達標，今年大會邀請來2016里約奧運跳遠銀牌得主、南非名將曼永加（Luvo Manyonga）來台獻藝，他以8公尺36成績輕鬆奪金，但在他刺激下，今天包括林子齊與17歲小將文華佑同場達亞運標，而林子齊的8公尺05不但改寫個人最佳成績，同步寫下跳遠歷年第6傑的佳績。



目前亞運跳遠達標選手，依序包括林子齊、林鴻敏、文華佑、林家顥、林昱堂與戴僑亨等6人，按照規定亞運每項最多僅能2人參賽，因此將擇優參賽，中華民國田徑協會秘書長王景成開懷笑說：「這是歷屆亞運以來，跳遠項目有最多選手達標的一次。」



從高中就進入亞運培訓隊的林子齊坦言，學長們紛紛達標，一度讓他感到失落，訓練時個人最佳成績僅在7公尺70左右的他，這次看到曼永加在第1跳就創造8公尺12的驚人成績後，認為自己應有一搏機會。



林子齊在第2跳就越過8公尺大關，看到自己成績，他也感到不可思議，更重要的是，8公尺05在今年6名達標選手當中排名第1，亞運門票幾乎已到手。



文華佑今兩度跳出7公尺84，最終名列第4，不過他的成績在6名亞運達標選手中排名第3，僅與達標成績7公尺89、排名第2的林鴻敏相差4公分，下個月他將前往日本參加U20亞洲青年田徑錦標賽，這也將是他最後一搏的機會。（編輯：劉政權）1070526