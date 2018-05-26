/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交

海地總統下週來訪 外交部：持續深化情誼

>rss

林子齊神來一跳奪銀 躍居亞運參賽標第1

發稿時間：2018/05/26 23:00

最新更新：2018/05/26 23:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北26日電）看著學長們陸續達到亞運參賽標準，沈重的失落感，幾乎快要吞噬亞運培訓隊跳遠好手林子齊的鬥志，不料他在今天台灣國際田徑邀請賽神來一跳，以8米05奪銀並跨越亞運參賽標準。

雅加達亞運田徑跳遠參賽標準為7公尺70，賽前已有4人達標，今年大會邀請來2016里約奧運跳遠銀牌得主、南非名將曼永加（Luvo Manyonga）來台獻藝，他以8公尺36成績輕鬆奪金，但在他刺激下，今天包括林子齊與17歲小將文華佑同場達亞運標，而林子齊的8公尺05不但改寫個人最佳成績，同步寫下跳遠歷年第6傑的佳績。

目前亞運跳遠達標選手，依序包括林子齊、林鴻敏、文華佑、林家顥、林昱堂與戴僑亨等6人，按照規定亞運每項最多僅能2人參賽，因此將擇優參賽，中華民國田徑協會秘書長王景成開懷笑說：「這是歷屆亞運以來，跳遠項目有最多選手達標的一次。」

從高中就進入亞運培訓隊的林子齊坦言，學長們紛紛達標，一度讓他感到失落，訓練時個人最佳成績僅在7公尺70左右的他，這次看到曼永加在第1跳就創造8公尺12的驚人成績後，認為自己應有一搏機會。

林子齊在第2跳就越過8公尺大關，看到自己成績，他也感到不可思議，更重要的是，8公尺05在今年6名達標選手當中排名第1，亞運門票幾乎已到手。

文華佑今兩度跳出7公尺84，最終名列第4，不過他的成績在6名亞運達標選手中排名第3，僅與達標成績7公尺89、排名第2的林鴻敏相差4公分，下個月他將前往日本參加U20亞洲青年田徑錦標賽，這也將是他最後一搏的機會。（編輯：劉政權）1070526

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP