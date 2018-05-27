大谷翔平蛻變 田中將大不敢掉以輕心

美國職棒MLB紐約洋基隊日籍投手田中將大（圖）說，二刀流球星大谷翔平這些年已蛻變成一名出色的投手和打者，不能再以菜鳥年的對戰表現看待大谷。中央社記者尹俊傑紐約攝 107年5月27日

（中央社記者尹俊傑紐約26日專電）大谷翔平5年前加盟日職，面對當時大殺四方的田中將大，整季對戰均未能敲安打。如今兩人雙雙旅美，明天可能上演投打對決，田中認為大谷這些年成長很多，他不會掉以輕心。



美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊作客紐約，明天下午將與洋基隊進行系列賽最後一戰。洋基排定田中將大掛帥先發，大谷則有機會登場打擊，上演日籍球星在美職投打對決的戲碼。



兩人2013年曾在日本職棒交手，當年19歲的大谷還是日本火腿鬥士隊的菜鳥，整季面對田中11個打數未敲安打，苦吞6次三振，四壞和觸身保送各一。田中當年是東北樂天金鷲隊王牌，全年奪下24勝，未嘗敗績，季後與洋基簽下7年1億5500萬美元合約，轉戰大聯盟。



田中今天在洋基球場受訪表示，還保有大谷菜鳥年與他交手的印象，但之後幾年分隔兩地，沒有機會近距離觀察大谷。但從側面觀察，大谷這些年已蛻變成一名出色的投手和打者，不能再以菜鳥年的對戰表現看待大谷。



被問到以何種心態面對明天可能的投打對決，田中說：「當然要帶著自信上場，拿出看家本領。」



田中與大谷投打對決深受期待，但天使隊總教練索西亞（Mike Scioscia）持續賣關子，賽前受訪被問及明天是否將大谷排進打擊陣容，僅說：「等今天打完，明天再說。」



大谷近幾場比賽都打第5棒，索西亞認為棒次安排很理想，楚勞特（Mike Trout）、厄普頓（Justin Upton）和普侯斯（Albert Pujols）打2到4棒，能為大谷製造打點機會，暫時不會把大谷調到第4棒。



另外，天使隊教練團以「控管工作量」為由讓大谷跳過明天先發主投後，大谷可望重返輪值，於30日上投手丘對戰底特律老虎隊。



天使隊今天賽前取消場內打擊練習，大谷也沒有上場熱身。索西亞說，大谷下午在牛棚練投少量球數。



MLB官網報導，天使隊尚未宣布大谷何時會再登場投球，但依照往例，大谷先發主投前4天會進牛棚，練投少量球數，隔2天增加練投球數，為先發主投作準備。（編輯：屈享平）1070527



