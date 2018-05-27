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埃及球星沙拉傷勢嚴重 恐錯過世界盃

發稿時間：2018/05/27 11:26

最新更新：2018/05/27 11:39

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zoom in 埃及足球明星沙拉（前中）26日在歐冠盃決賽受傷退場，嚴重傷勢可能使他錯過即將開打的世界盃。（圖取自埃及隊推特twitter.com/pharaohs）埃及足球明星沙拉（前中）26日在歐冠盃決賽受傷退場，嚴重傷勢可能使他錯過即將開打的世界盃。（圖取自埃及隊推特twitter.com/pharaohs）

（中央社基輔26日綜合外電報導）效力英超名門利物浦隊的埃及足球明星沙拉（Mohamed Salah）今天在歐冠盃決賽受傷退場，傷勢「嚴重」，恐怕使他錯過3週內即將開打的世界盃。

法新社報導，這場比賽在基輔舉行，利物浦1比3輸給西甲勁旅皇家馬德里。利物浦總教練克羅普（Jurgen Klopp）賽後談到沙拉的傷勢：「這是嚴重的受傷。他正在醫院照X光。要不是鎖骨就是肩膀。看起來不妙。」

沙拉本季為利物浦踢進44球。今天開踢約30分鐘後，他與皇馬後衛拉莫斯（Sergio Ramos）爭球時倒地受傷，含淚退場。

沙拉離開球場的時候手臂綁著懸帶，沒有停下腳步回答記者問題。埃及足球隊官方推特帳號（@Pharaohs）貼出一張沙拉的照片寫道「早日康復」。

克羅普表示，沙拉有可能會錯過世界盃。原本各界期待，沙拉帶領埃及隊在這次世界盃有所表現。這是埃及隊1990年以來首次打進會內賽，6月15日首戰烏拉圭，距今不到3週。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070526

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