湯普森9記三分彈轟35分 勇士勝火箭扳平戰局

在NBA西區冠軍賽面臨背水一戰的勇士，27日逆轉勝，以115比86擊落火箭，在7戰4勝制的系列賽扳成3比3平手。（圖取自勇士隊臉書 www.facebook.com/warriors）

（中央社記者李晉緯台北27日電）在NBA西區冠軍賽面臨背水一戰的勇士，今天半場落後10分，靠湯普森砍進9記三分球、轟下35分帶領反撲，最終以115比86逆轉擊落火箭，在7戰4勝制的系列賽扳成3比3平手。



美國職籃（NBA）西區冠軍戰第6戰今天在金州勇士隊主場進行，休士頓火箭隊前場比賽靠勇士的格林（Draymond Green）在最後一擊時出現要命失誤險勝，在系列賽以3勝2負率先「聽牌」。



今天比賽開打後，勇士三分線外7次出手僅命中1球，反觀火箭在三分線外萬箭齊發，單節三分球12投8中，命中率是驚人66.7%，在哈登（James Harden）15分、亞瑞薩（Trevor Ariza）10分的砲轟下，讓勇士首節以22比39落後17分。



次節勇士的壓迫式防守，讓火箭失誤增加，命中率也不如首節，一度在杜蘭特（Kevin Durant）3罰兩中後，將落後縮小到5分，但火箭終場前拉出一波進攻小高潮，中場仍勇士仍以51比61落後火箭10分。



易籃後勇士打出11比0開局，雙方一陣拉鋸後，湯普森（Klay Thompson）砍進三分球，勇士反以76比74領先，接著柯瑞（Stephen Curry）又連飆兩記三分球將領先拉開，勇士這節靠7記三分球的砲火，拉出33比16攻勢，反以84比77領先火箭7分。



末節勇士不斷把領先拉開，終場前4分多鐘領先達25分，兩隊於是換下主力球員，最終勇士以115比86擊敗火箭，在系列賽以3比3扳平戰局，兩隊29日將在火箭主場進行關鍵決戰，贏家將可闖進總冠軍賽。



勇士的湯普森今天包含9記三分球在內，轟下全場最高35分，投進5顆三分球的柯瑞砍進29分、杜蘭特也奪得23分；火箭的哈登獲得全隊最高32分、三分球6投4中的高登（Eric Gordon）拿下19分，亞瑞薩、格林（Gerald Green）分別獲得14分、11分。



賽後湯普森表示，勇士面臨退無可退的一戰，「而我不想就此回家」，所以今天打得更積極、更熱血，才有如此的表現。



談到接下來將到客場與火箭決一死戰，湯普森說，大家得馬上忘了今天大勝的喜悅，開始著手為下一場比賽準備，第7戰大家必須保持專注，要像今天一樣打得很聰明，選擇更好的出手時間，才能前進總冠軍賽。（編輯：方沛清）1070527