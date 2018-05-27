利物浦門將痛哭自責 教頭：我很同情他

（中央社基輔26日綜合外電報導）歐冠盃決賽，利物浦門將卡里烏斯兩度致命失誤，導致球隊1比3輸球，冠軍拱手讓給皇家馬德里；賽後卡里烏斯當場痛哭，總教練克羅普沒有出言責備，只說「我很同情他」。



歐洲冠軍聯賽（Champions League, 歐冠盃）決賽今天在烏克蘭基輔舉行，西甲勁旅皇家馬德里對上英超名門利物浦。利物浦24歲守門員卡里烏斯（Loris Karius）白白送給對手2次進球，成了頭號戰犯。



上半場雙方0比0踢平，下半場球賽來到第51分鐘時，卡里烏斯拿球發球，不慎把球傳向皇馬前鋒本澤馬（Karim Benzema）面前，被本澤馬輕鬆踢進球門。



隨後利物浦在1比2落後，力圖扳平戰局時，卡里烏斯面對皇馬貝爾（Gareth Bale）一記長射，沒能把球擋下來，這球一路溜進了球門。



比賽結束的哨音響起，卡里烏斯在場上自責落淚，但從鏡頭上看得出來，同隊的利物浦球員沒有人當下過去安慰他。只見到對手皇馬在場上歡慶勝利。



卡里烏斯一邊失控啜泣一邊接受皇馬球員致意，舉起雙手向場邊的利物浦球迷表達歉意。



利物浦總教練克羅普（Jurgen Klopp）賽後沒有出言責備。他說：「我能說什麼呢？卡里烏斯知道，大家都知道，在這樣的一場比賽，我們有這樣一個球季，真的很可惜，我很同情他，他是一個很棒的孩子。」



克羅普說：「第1球我沒什麼想法，第2球可能受到前一次的影響。在這樣的比賽裡，真的很難擺脫腦海裡的負面想法。」



路透社和英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，利物浦隊長韓德森（Jordan Henderson）賽後恭喜皇馬拿下歐冠盃3連霸之外，也沒有責備隊友的致命失誤。



韓德森說：「這結果當然令人失望。我們進球得很漂亮，把比賽扳平，但我們犯了錯誤而皇馬真的很強。他們是強勁對手，總是能夠對你造成傷害。他們今晚表現得比我們更好，值得贏得這場比賽。」



談到卡里烏斯的失誤，韓德森說：「對方第一次進球時，我不太確定是怎麼發生的…第2球倒掛金鉤，無話可說。對方的第3球踢得強勁，不是卡里烏斯的錯。我們作為一個團隊踢進決賽，輸球也是一個團隊，每個人一起承擔。」（譯者：林宏翰/核稿：鄭詩韻）1070527



