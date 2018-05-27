從偉大球員變傳奇教頭 席丹留名青史

席丹（前）從皇馬二軍教練升上總教練、生涯首次在甲級聯賽執掌兵符不到兩年半時間，就成為史上第3位3奪歐冠盃金盃的教頭。（圖取自席丹推特twitter.com/OfficialZZidane）

（中央社基輔26日綜合外電報導）席丹（Zinedine Zidane）曾是史上最偉大的足球明星之一，今天率領西甲勁旅皇家馬德里在歐洲冠軍聯賽拿下3連霸，理應名列足壇最了不起教頭之林。



法新社報導，皇馬在烏克蘭首都基輔的決賽以3比1擊敗英超利物浦，讓席丹成為史上頭一位連3季稱霸歐冠盃的教頭，皇馬則成為40多年來首支在歐冠戰場締造3連霸的隊伍。



席丹從皇馬二軍教練升上總教練、生涯首次在甲級聯賽執掌兵符不到兩年半時間，就成為史上第3位3奪歐冠盃金盃的教頭。



他狠甩同期的英超曼徹斯特聯隊主帥莫里尼奧（Jose Mourinho）及曼城隊總教練瓜迪歐拉（Pep Guardiola），現在與利物浦前傳奇教練裴斯萊（Bob Paisley）和皇馬前主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）齊名，席丹過去還擔任過安切洛蒂的助理。



45歲的席丹曾以球員身分替皇馬擊退德甲勁旅列佛庫森（Bayer Leverkusen），摘下歐冠盃冠軍，2002年那場在格拉斯哥舉行的決賽，他凌空踢進的一球更被譽為歷年決賽中難得一見的精彩好球。



20年前，這位法國馬賽（Marseille）出生的阿爾及利亞移民之子在世界盃踢進2球，助法國國家代表隊終場以3比0擊敗勁敵巴西隊，勇奪1998年世界盃冠軍。



現助皇馬5個球季豪取4座歐冠盃冠軍和隊史第13座歐冠盃冠軍，席丹並不居功，說：「沒有訣竅，只有拼命練球，我們的球員非常有才華，但背後還是苦練。他們求勝若渴。」（譯者：蔡佳敏/核稿：林憬屏）1070527