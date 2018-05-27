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林嘉文完投 華南金控少棒雲林首度晉4強

發稿時間：2018/05/27 16:32

最新更新：2018/05/27 16:32

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）華南金控盃全國少棒錦標賽，雲林縣隊再寫驚奇，陣中表現超水準的雙胞胎兄弟帶頭，加上先發投手林嘉文6局完投，率隊以7比2擊敗高雄市、晉級4強，也是首度在選拔賽中打入4強。

雲林縣隊去年底台彩威力盃少棒賽8強擊敗強敵桃園市隊扮黑馬，此次華南金控盃少棒賽陣容為威力盃班底，陣中具國手資歷的雙胞胎兄弟胡振義、胡振利是各隊鎖定的焦點。

胡振義、胡振利此次盃賽首戰沒有安打表現，總教練李新國表示，他們是球隊指標人物，也是各隊鎖定的目標，「一開始感覺有點綁手綁腳的，但經過幾場比賽，兩人調整狀況越來越好」。

胡振義、胡振利這場比賽先發扛3、4棒，胡振義敲出2支二壘打，貢獻2分打點，胡振利敲出2安、1分打點，扮演球隊稱職中心棒次；兩人無論打擊、守備，場上展現大將之風，李新國直言：「他們兩個場上表現，已經超過國小階段球員的水準。」

除了胡振義、胡振利好表現，雲林縣先發投手林嘉文表現也很亮眼，完投6局被敲7支安打，投出1次三振，首局接連被敲安打失掉1分，3局先投出觸身球保送，再被敲出安打掉分。

李新國給林嘉文先發表現打90分，「只有首局有點自亂陣腳，本來可以力守不失分，多掉了1分」；雲林縣晉級4強，接下來將與新北市隊爭冠軍戰門票。

雲林縣此次以褒忠國小為主體，加入文昌、客厝、饒平國小組成聯隊，李新國表示這是首度在大型選拔賽中打入4強，「我們的菜（球員選材）有限，這批球員明年幾乎都超齡、不能參賽，接下來比賽，希望他們享受比賽」。（編輯：李錫璋）1070527

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