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身障運動會閉幕 邵柏茵100公尺蛙式破全國

發稿時間：2018/05/27 18:45

最新更新：2018/05/27 20:09

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107全國身心障礙國民運動會27日下午在嘉義市港坪體育館閉幕，台南高商三年級邵柏茵（右）參加肢障女子組游泳競賽包辦5金，其中100公尺蛙式雙破全國及大會紀錄。（大會籌備處新聞組提供）中央社記者江俊亮傳真　107年5月27日107全國身心障礙國民運動會27日下午在嘉義市港坪體育館閉幕，台南高商三年級邵柏茵（右）參加肢障女子組游泳競賽包辦5金，其中100公尺蛙式雙破全國及大會紀錄。（大會籌備處新聞組提供）中央社記者江俊亮傳真　107年5月27日

（中央社記者江俊亮嘉義市27日電）107全國身心障礙國民運動會最後一天賽程，泳池紛傳佳績，肢障女子組台南高商邵柏茵包辦5金、100公尺蛙式破全國紀錄；東吳大學日文系謝宛蓁獲8金、400公尺接力破全國紀錄。

全國身心障礙國民運動會自24日起在嘉義市舉行，今天下午在嘉義市港坪體育館閉幕，下屆將移師台東縣舉行。

大會籌備處發布新聞稿指出，今年在泳池表現亮眼的兩位金牌得主，都是個性開朗的陽光女孩。其中，就讀台南高商應用外語科三年級的邵柏茵，參加肢障女子組游泳競賽，個人包辦100公尺蛙式等5面金牌。其中，100公尺蛙式以2分10秒77雙破全國及大會紀錄。

邵柏茵表示，自己因為愛玩水，而將游泳當興趣，在教練的鼓勵下，游泳逐漸成為專長，她本身也擅長英文，期許未來繼續在游泳、外語專長方面努力。

今天游泳項目最後一個賽程為200公尺混合式，來自台北市、就讀東吳大學日文系的謝宛蓁，再度摘金。專長為蝶式的謝宛蓁，這次總共參加8個項目，拿下8面金牌，且在肢障女子組游泳4X100公尺混合式接力以7分40秒20打破全國紀錄。

大會籌備處指出，謝宛蓁受母親影響，平時除了游泳之外，就愛看動漫，被母親稱為「小宅女」。她自國小三年級開始投入游泳比賽，屢創佳績，可謂泳池的常勝軍。（編輯：李錫璋）1070527

107全國身心障礙國民運動會27日在嘉義市港坪體育館閉幕，東吳大學日文系謝宛蓁（中）拿下8面金牌，且在肢障女子組游泳400公尺接力破全國紀錄。（大會籌備處新聞組提供）中央社記者江俊亮傳真　107年5月27日107全國身心障礙國民運動會27日在嘉義市港坪體育館閉幕，東吳大學日文系謝宛蓁（中）拿下8面金牌，且在肢障女子組游泳400公尺接力破全國紀錄。（大會籌備處新聞組提供）中央社記者江俊亮傳真　107年5月27日
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