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德國尋求衛冕世界盃 穆勒將扮關鍵角色

發稿時間：2018/05/27 20:56

最新更新：2018/05/27 21:15

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德國在尋求衛冕並爭奪隊史第5座世界盃冠軍之時，穆勒將扮演起關鍵角色。（圖取自穆勒臉書www.facebook.com）德國在尋求衛冕並爭奪隊史第5座世界盃冠軍之時，穆勒將扮演起關鍵角色。（圖取自穆勒臉書www.facebook.com）

（中央社記者李晉緯台北27日電）過去在國際賽事以團隊戰力著稱的德國，在這次世界盃是支兼具潛力和經驗的球隊，在尋求衛冕並爭奪隊史第5座世界盃冠軍之時，穆勒（Thomas Muller）將扮演起關鍵角色。

穆勒的技術能力或許沒有勝過他所有的隊友，他的風格也可能不是最賞心悅目的，正如他過去曾在接受英國足球雜誌Eight by Eight訪問時所提及，跟德國最具天賦、5次被評為德國年度最佳球員的厄齊爾（Mesut Ozil）相比，他的盤帶根本稱不上是好的。

攤開穆勒在國際賽的統計數字來看，他在90場出賽中攻進38球，創造出36次的進攻機會，或許他從來不是最耀眼的球星，但卻少有其他選手能有他展現的效率。

再仔細觀察這些統計，穆勒這38個進球中，只有7個是在友誼賽中踢進，更重要的是，他在世界盃出賽13場，就攻進了10球，這顯示他總能在最關鍵的時刻為球隊做出貢獻。

數據並非呈現穆勒價值的唯一依據，他的態度、專業精神、面對競爭不怕挑戰的心裡素質、場上面對比賽的智慧等種種一切，都證明他是德國千禧年後黃金世代的代表，他除了有可與厄齊爾比肩的敏捷，也有德國上個世代門神卡恩（Oliver Kahn）般的堅韌。

身為目前德國陣中的資深球員，穆勒適時展露他老將的價值，並展現他穩定成長的影響力，正如同2014年德國拿下世界盃冠軍時的克洛澤（Miroslav Klose）等人一樣。

德國目前沒有其他人如穆勒般同時具備領導能力和豐富經驗，如果頭號門將諾伊爾（Manuel Neuer）身體健康，或許會擔任隊長的角色，但穆勒仍需扛起他的責任，分攤領導球隊的擔子，這是他必須持續成長的地方。

6月14日開踢的俄羅斯世界盃，穆勒除了團隊成就，還有機會締造屬於他個人的里程碑，目前在世界盃累積攻進10球的他，若再攻進6球，將追平克洛澤，成為世界盃史上踢進最多球的球員。（編輯：李錫璋）1070527

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