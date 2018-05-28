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大谷翔平扛4棒 對決田中將大吞2K

發稿時間：2018/05/28 04:05

最新更新：2018/05/28 04:05

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（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）美國職棒大聯盟MLB日籍球星田中將大與大谷翔平今天投打對決，大谷扛先發第4棒，3度面對田中，吞下2次三振、一次四壞保送。兩人在大聯盟首度交手，田中占上風。

洛杉磯天使與紐約洋基系列戰最後一場比賽，下午在洋基球場進行。由於普侯斯（Albert Pujols）輪休，近期固定打第5棒的大谷調到第4棒，擔任指定打擊。這是他本季第3度在天使先發打線扮演清道夫角色。

今天賽前，大谷本季扛4棒總計8個打數，敲出2支一壘安打，吞下3次三振，沒有保送。

1局上，大谷在2人出局、一壘有人時登場打擊，與田中纏鬥到滿球數，最後被時速85.6英哩（137.8公里）的快速指叉球吊中，揮空遭三振出局。

兩人4局上再度遭遇，大谷靠精準選球，獲得四壞保送。

6局上，田中被西蒙斯（Andrelton Simmons）敲出陽春砲，此役首度掉分，隨後面對大谷，在2好1壞情況下，以時速88.7英哩（142.7公里）的快速指叉球引誘大谷揮空，第2度將大谷三振。

田中主投6局，被敲3支安打，責失1分，投出8次三振、3次保送，被換下場時，洋基以3比1領先天使，田中是勝投候選人。

大谷原訂今天掛帥先發，但天使教練團日前以「控管工作量」為由，將大谷先發主投延至下週，使大谷與田中首度在大聯盟同場較勁的戲碼，從決戰投手丘變成投打對決。

兩人2013年曾在日本職棒交手，當年19歲的大谷還是日本火腿鬥士隊的菜鳥，整季面對當時是東北樂天金鷲隊王牌的田中，11個打數未敲安打，苦吞6次三振，四壞和觸身保送各一。（編輯：嚴思祺）1070528

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