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詹姆斯手握3枚冠軍戒 連8季爭NBA總冠軍

發稿時間：2018/05/28 12:09

最新更新：2018/05/28 12:22

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zoom in NBA騎士隊靠詹姆斯帶領，以87比79逆轉擊敗塞爾蒂克，連4季進軍總冠軍賽。（圖取自NBA騎士隊臉書 www.facebook.com/Cavs）NBA騎士隊靠詹姆斯帶領，以87比79逆轉擊敗塞爾蒂克，連4季進軍總冠軍賽。（圖取自NBA騎士隊臉書 www.facebook.com/Cavs）

（中央社記者李晉緯台北28日電）NBA騎士隊今天靠手握3枚冠軍戒的詹姆斯（LeBron James）帶領，以87比79逆轉擊敗塞爾蒂克，這是騎士連4季進軍總冠軍賽，也是詹姆斯個人連8季有機會爭冠。

美國職籃（NBA）7戰4勝制的東區冠軍賽最終戰，作客的克里夫蘭騎士隊在詹姆斯打滿48分鐘，貢獻35分、15籃板、9助攻的「準大三元」成績，克服上半場的落後，在終場以87比79逆轉擊敗地主波士頓塞爾蒂克，拿下東區冠軍和總冠軍賽門票。

騎士本季以50勝32敗、東區第4之姿進軍季後賽，季後賽連克印第安納溜馬、例行賽東區龍頭多倫多暴龍、東區第2種子塞爾蒂克，連續4季闖進總冠軍賽，前3次進到總冠軍賽，騎士都遭遇金州勇士，騎士曾在2015-16球季拿下總冠軍。

騎士連4年進軍總冠軍賽功臣詹姆斯，個人連續8季有機會爭冠，他自2010-11球季起，曾率邁阿密熱火連4季闖進總冠軍賽，並在2011-12、2012-13球季完成2連霸，之後他回到騎士，至今率隊4度闖進總冠軍賽，已拿過1次總冠軍，個人連續8季闖進總冠軍賽。（編輯：管中維）1070528

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