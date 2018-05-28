爛隊變多 MLB人氣恐創15年新低

（中央社紐約26日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB觀眾人數下滑，朝近15年新低邁進。除了史上最惡劣的天候狀況影響之外，三振比安打多、數支球隊明星離隊、犧牲戰績進入重建期，可能也是因素之一。



美聯社報導，觀眾減少進場相映與場內一個特殊現象。根據4月的整月統計，首次出現三振數6656次比安打數6360支還要多，而且5月也朝此趨勢發展。



安打減少、三振增加，代表每次球打進場內的動態之間，間隔時間變長了。此外共有5支球隊可能在本季結束後，寫下單季100敗以上的暗淡紀錄。



但好消息是，加快比賽節奏政策有效，正規9局平均時間比上個球季減少了5分鐘，教練上投手丘喊暫停次數從7.41次減少為3.98次。每場全壘打支數從去年創紀錄的整季平均2.51支新高，稍微下修為2.26支，去年同期為2.43支。



截自25日統計，本季大聯盟平均觀眾2萬7207人，與去年同期2萬8931人相比下跌6%。大聯盟去年整季平均3萬42名觀眾進場，已是連2季人氣下滑。



本季照此態勢，可能出現15年來首次平均低於3萬人的球季。前一次是2003年的2萬8013人。



今年開季的惡劣天候影響觀眾進場。本季至今已經35場延賽，只比去年整季的數字少4場。大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）說，這35場開賽氣溫在攝氏4度以下，「天候已對我們造成歷史性難題」。



與去年同期相比，主場觀眾下滑最多的包括台灣選手陳偉殷所屬的邁阿密馬林魚隊，從去年平均每場2萬1641人減為1萬603人。



美聯社報導指出，人氣不振的球隊中，好幾隊都在重建期，像是馬林魚、老虎、海盜、白襪與紅人。當球隊明星球員離開、戰力疲弱變成媒體焦點時，門票銷售通常也跟著往下掉。



金鶯、白襪、紅人、皇家與馬林魚正朝著單季100敗的道路邁進。根據艾里亞斯運動統計機構（Elias Sports Bureau），大聯盟史上單季超過3隊百敗只有2002年發生過一次，當年老虎、皇家、釀酒人與光芒敗場均破百。（譯者：林宏翰/核稿：陳亦偉）1070528