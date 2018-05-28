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出賽百場用盡100%全力 詹姆斯率騎士NBA爭冠

發稿時間：2018/05/28 13:02

最新更新：2018/05/28 13:45

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zoom in NBA騎士隊詹姆斯28日打滿48分鐘還端出35分、15籃板、9助攻的「準大三元」成績，率騎士連4季闖總冠軍賽。（圖取自詹姆斯臉書 www.facebook.com/LeBron）NBA騎士隊詹姆斯28日打滿48分鐘還端出35分、15籃板、9助攻的「準大三元」成績，率騎士連4季闖總冠軍賽。（圖取自詹姆斯臉書 www.facebook.com/LeBron）

（中央社記者李晉緯台北28日電）NBA騎士隊詹姆斯今天在他本季第100場出賽仍使出100%力氣，打滿48分鐘還端出35分、15籃板、9助攻的「準大三元」成績，率騎士連4季闖總冠軍賽，也讓他個人連8季獲爭冠機會。

現年33歲的詹姆斯（LeBron James），今天率領克里夫蘭騎士隊，在客場以87比79擊敗地主塞爾蒂克，在7戰4勝制的東區冠軍賽，以4比3勝出晉級總冠軍賽，這是騎士連4季、詹姆斯個人連8季闖進總冠軍戰。

本季82場例行賽，詹姆斯無一缺席，季後賽首輪對印第安那溜馬的7戰、次輪對例行賽東區龍頭多倫多暴龍的4戰，到分區冠軍賽對東區第2種子波士頓塞爾蒂克的7戰，詹姆斯也都全勤。

今天詹姆斯在他本季第100場出賽，仍投入百分百的戰力，打滿全場48分鐘，貢獻35分、15籃板、9助攻的「準大三元」成績，是騎士逆轉獲勝、闖進總冠軍賽的一大關鍵。

用盡全力的詹姆斯在賽後坐在場邊休息了好一陣子，直到受訪時才勉強起身，他說：「我使勁的壓榨自己，直到再也沒有精力為止」。

本季82場例行賽，詹姆斯保持全勤，平均每場比賽上場36.9分鐘，有平均27.5分、8.7籃板、9.1助攻的演出，看得出騎士對他的倚重。

進到季後賽後，詹姆斯18場出賽，平均每場比賽的上場時間增加到41.3分鐘，且有平均34分、9.2籃板、8.8助攻的表現，騎士靠他率領，一路闖進總冠軍賽的依賴程度可見一斑。（編輯：張芷瑄）1070528

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