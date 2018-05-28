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玉山盃青棒王彥程率新北晉4強 高雄勝台北晉級

發稿時間：2018/05/28 13:19

最新更新：2018/05/28 13:19

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（中央社記者謝靜雯台北28日綜合報導）107年玉山盃青棒錦標賽，新北市隊投打發揮，先發投手王彥程5局好投，加上打線有效連貫，以10比0、5局扣倒嘉義縣、晉級4強；高雄市隊也以6比2擊敗台北市、搶進4強。

新北市隊此次盃賽一路擊敗屏東縣、宜蘭縣，今天勝部與嘉義縣隊交手，由王彥程先發，他用50球投完5局，僅被敲出1支安打，投出2次保送、4次三振，有效壓制對手打線，沒有失掉分數。

新北市隊今天全場敲出8支安打，第3棒邱智呈單場3安、貢獻2分打點；新北市隊首局靠著林子崴安打、短打推進、邱智呈二壘打先馳得點，3局再靠接連安打、失誤、保送，單局攻下4分，拉開領先差距，5局再起攻勢，一口氣打了一輪，攻下5分、提前拿下比賽勝利。

高雄市隊此次盃賽一路擊敗苗栗縣、花蓮縣，今天與台北市隊交手，高雄市隊2局靠著安打、接連失誤、保送，先取得3比0領先，3局再靠著接連安打，拿下第4分，台北市隊3局下半靠著保送、黃聖偉三壘打追回1分，5局再靠著接連安打拿下第2分，但追分不及、吞下敗仗。

新北市隊和高雄市隊率先晉級4強，剩下2張4強門票要等明天敗部賽程結束才會確定；玉山盃青棒賽4強將回到台北天母棒球場舉行，冠軍6月2日出爐。（編輯：張芷瑄）1070528

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