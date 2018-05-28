詹姆斯感性發言挺隊友 嗆酸民不懂團隊籃球

（中央社波士頓26日綜合外電報導）美國職籃NBA東區冠軍賽關鍵第7戰，詹姆斯繳35分、15籃板、9助攻，率領克里夫蘭騎士以87比79擊敗波士頓塞爾蒂克，挺進總冠軍賽。賽後詹姆斯歸功隊友，並向質疑者喊話。



法新社報導，詹姆斯（LeBron James）又一次在季後賽打出史詩戰役，連8季帶領球隊打進總決賽。詹姆斯表示：「無論結果如何，當我退休的那一天，你找不到人可以說，我在場上沒有用盡全力。」



詹姆斯上半場就貢獻17分、10籃板，但騎士大部分處於落後。下半場詹姆斯得到隊友火力支援，騎士從塞爾蒂克手中要回主導權。



賽後頒獎典禮上，詹姆斯激賞隊友功勞，他說：「我認為，那些從沒打過籃球、從沒參加團隊運動的人們不知道的是，要在場上成功，必須靠著全隊一起努力。」



身為NBA超級巨星，詹姆斯說：「我知道我占了很多媒體版面，不管結果如何，想要成功就是要靠團隊。我從9歲開始加入正規球隊以來就明白這道理。」



詹姆斯直接向「酸民」喊話：「當然會有很多人質疑你。這些人從來沒有踏上球場，從沒穿過球衣、打過正規的籃球賽，他們總是想要抹煞我隊友的努力。這對我的隊友很不公平。」



詹姆斯把一切歸功隊友：「但我總是對籃球抱持一片真心，因為籃球比賽也總是如此真切對待我。這就是我們為什麼可以再一次打進總冠軍賽，因為我的隊友打出一場精彩好球。」



路透社報導，詹姆斯今天賽前，生涯在季後賽第7戰平均得分是破NBA紀錄的34.9分，今天賽後第7戰戰績提升到6勝2敗。



騎士總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）把詹姆斯今天的表現與2016年NBA總冠軍賽第7戰相提並論，認為這是詹姆斯生涯的兩大最佳戰役。



泰隆．魯說：「瑞佛斯（Doc Rivers）說過很棒的一句話，打進第7戰的時候，你永遠要有一名最好的球員。而我們就是有這樣一位最佳球員在陣中。」（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070528