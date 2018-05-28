黃國昌以預算要求下台 林德福盼勿影響亞運

體育改革聯會28日在立法院舉辦「林德福不下台．預算不解凍」記者會，時代力量立委黃國昌（中）要求體育署長林德福下台負責。中央社記者吳家昇攝 107年5月28日

（中央社記者范正祥、李晉緯台北28日電）時代力量籍立法委員黃國昌今天說，教育部體育署推動體育改革不力，要求體育署長林德福下台，「林德福不下台，預算不解凍」；林德福說，希望不要因預算凍結影響亞運。



今年1月24日立法院臨時會朝野協商體育署預算時，時力立法院黨團質疑體育署推動體改不力，提案主張凍結全數預算，最終體育署民國107年度預算數總額新台幣46億2972萬6000元，扣除人事及法定支出，凍結30%，經專案報告、立法院教育及文化委員會同意後始得動支。



教委會30日排定繼續處理107年度中央政府總預算案有關教育部主管預算（公務預算）解凍案16案，其中包括體育署預算解凍案。



中華民國排球協會會員黃國昌出席體育改革聯會在立法院舉行的記者會，表達對體改的失望，質疑體育署「打假球」。



體改聯發起人張祐銓表示，26日排協改選弊端重重，體改聯掌握所有證據交給體育署後，體育署沒積極處理，還要體改聯自行提告。



律師許家華在記者會表示，排協改選「程序上有重大瑕疵」，他將對排協提告，「提出選舉無效之訴」。



黃國昌表示，自去年國民體育法三讀修正通過後，社會大眾高度期待體改，包括期待各單項協會改選和改革，但到目前為止，表現令人非常失望。既然體育署體改不力，就請林德福下台，否則怎能解凍預算？



林德福回應中央社記者詢問時表示，各協會改選過程，體育署始終盡力提供公正平台。體育署可詳細向立委報告體改過程、細節，但希望立委能解凍預算，「亞運在即，希望在最後衝刺階段，不要因為預算凍結影響選手權益」。



至於遭指「排協改選弊端重重，體育署卻未積極處理」，林德福表示，排協改選過程確實有些波折，體育署同意讓排協進行改選有正當理由，但過程瑣碎、複雜，一時無法以三言兩語道盡，會在整理後發布新聞資料，好好交代清楚所有細節。



排協26日完成改選，現任理事長王貴賢連任，退出國家隊的「光頭神舉」黃培閎則落選運動選手理事，但感謝支持者和他走完體育改革的改選之路，會繼續堅守初衷。（編輯：李明宗）1070528