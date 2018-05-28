台電足球工具人陳毅維 勇於接受各種挑戰

（中央社記者龍柏安台北28日電）足球場上加上守門員在內，共有11個守備位置，台電球員陳毅維則是少數踢過10個位置的球員，說他是足球場上的「工具人」一點也不為過。他說：「場上每個位置都有不同的角色和定位，我就是勇敢去接受各種挑戰。」



爽朗的笑容，加上樂天性格，讓人很難不喜歡陳毅維這個大男孩，從國小開始踢球的他，一直以來都是主踢邊鋒和邊中場，是進攻端的主要參與者。



大學一年級，陳毅維的足球之路來了個急轉彎，從中場被拉到後衛，此後他的角色開始越來越多元，包括邊後衛、防守中場都能看到他的身影，角色也從進攻組，變成了防守組。



「比起防守，進攻當然有趣多了。」陳毅維承認，對他來說，一個漂亮的進球，遠比一次成功防守來得更有成就感。「我問你，如果贏球，大家會把焦點放在進球的那個人身上，還是會說是贏在防守？如果輸球，大家會怪那個踢不進的球員，還是會說是防守不好？」



陳毅維的一番話，道盡了運動競技場上的現實與無奈，個性務實的他，從不因為自己角色更迭，而產生不必要情緒，「足球是一項團隊運動，總有人要去做那些大家不想做的事，如果11個人有10個人都想進攻、踢前鋒，球隊要怎麼運作？」



踢得位置越多，要學得也越多，他敞開心胸，勇敢接受每一次挑戰。「如果我能踢得位置越多，就代表我比其他人擁有更多的機會。」陳毅維樂天地說。



19歲就入選國家隊，目前陳毅維仍是中華男足堅實的後場球員，他透露，入選中華隊是他人生中的一個轉捩點，「我可以跟著國家隊去世界各地踢比賽，因為入選國手，讓我看到世界的不一樣，也讓我知道自己的不足。」



陳毅維生涯踢過的比賽至少超過500場，但是最令他印象深刻的一場比賽，則是2011年在高雄主辦的主席盃，那年穿著台灣電力戰袍的他，在家鄉與家人面前，拿下台灣足壇52年來首座洲際盃冠軍。



「那年我剛進台電不久，陣中的球員包括陳柏良在內，大概有4個是我從小一起踢球長大的兄弟。」說起這段往事，陳毅維臉上閃過一絲驕傲神情，「我們辦到了過去52年來沒有人做到的事，而且是和兄弟們一起奮戰，所以拿下冠軍讓我們格外開心，也格外有意義。」



陳毅維坦言，加入台電是他長久以來的目標，「因為這支球隊，是台灣足壇裡最具傳統，實力最Top的球隊之一。」他退伍後，總算一圓夢想，加入這支台灣豪門，但最初的幾個星期，卻碰上水土不服的狀況。



「穿上了台電這件球衣，我知道背後代表的意義，所以一開始我給自己太大的壓力，不管是練球還是比賽，都有點綁手綁腳。」陳毅維苦笑表示，當年太年輕，想得太多，才讓自己一開始的表現有點荒腔走板，「台電的教練、學長都對我很好，不斷鼓勵我、刺激我，大概過了2、3個禮拜，我才找回自己節奏。」



陳毅維在面對壓力時，其實有套獨特抒壓方式，就是畫畫，翻開他的Instagram，常常可看到他PO出素描照片，他爽朗地說：「這是我從小到大的嗜好，畫畫可以讓我心神寧靜，暫時脫離足球，有時候放假，我會找一家咖啡廳，上網找圖後畫一個下午。」



現年31歲的陳毅維，至今仍在足球場上馳騁，他坦言，從未設限自己何時退休，就像他從未設限自己在場上踢哪個位置。他笑說：「如果可以，我還想自己花錢去國外球隊測試，不是想要離開球隊，只是單純想知道自己的實力在哪裡，我的能力能不能和其他職業隊的球員匹配。」（編輯：李錫璋）1070528