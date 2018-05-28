球員工會控中職首次調查會議 周思齊：非對抗

（中央社記者謝靜雯台北28日電）中華職棒工會3月底向勞動部提出「中華職棒聯盟不當勞動行為裁決」申請，今天召開第一次正式調查會議；會前工會理事長周思齊表示，目的不是對抗，是希望建立好的團體協約機制。



球員工會3月底曾發出新聞稿表示，工會從2016年中職日職對抗賽起，就曾要求中職重視「安排球員參與非合約內賽事，已違反契約精神甚至衝擊球員對工作範疇期待值」的議題，新聞稿中直指，2017年底亞冠賽，中職片面解讀工會所提出的合約精神議題與球員照顧需求，拒絕與工會討論。



工會表示，在逐步與統一獅、富邦悍將和中信兄弟球團見面、了解立場後，依法針對消極、拒絕進行團體協商之中職、Lamigo桃猿球團，向勞動部遞交「不當勞動行為裁決申請書」。



勞動部在進行書面資料收集後，今天召開第一次正式調查會議，會議前工會理事長周思齊表示，中職應該跟進世界職業運動發展趨勢，與工會一起建立好的團體協約機制， 不要再讓中職停在「關係好就喬、關係不好就拉倒」的早創時期，期許達成球團、聯盟、球迷、工會四贏局面。



周思齊表示，此次「不當勞動行為裁決」，是台灣體育史上第一次由職業棒球運動員所組成的工會，以行動尋求勞動三法中對於工會所賦予的「團結權、團體協商權及團體爭議權」保障，申請裁決的目的不是對抗，是為了讓中職了解職業運動中「團體協約」的意義和重要性。



此次調查會議進行超過2小時，雙方代表律師各自陳述意見，釋出和解意願，將於6月11日進行第2次調查庭。中職秘書長馮勝賢回應，「我們從頭到尾都是開著門的，為了環境更好，我們持續溝通」。（編輯：張銘坤）1070528