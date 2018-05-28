/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票姚文智木村拓哉陳偉殷
>rss

法國網球公開賽 謝淑薇女單首輪止步

發稿時間：2018/05/28 21:12

最新更新：2018/05/28 21:12

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李晉緯台北28日電）在法國網球公開賽單、雙打雙線出擊的謝淑薇，今天率先在女子單打賽事出賽，但遭對手以直落二拍落，在本次賽事單打於首輪止步。

大滿貫之一的法國網球公開賽當地時間21日展開，台灣選手這次在雙打方面有詹詠然、詹皓晴、謝淑薇3組女雙選手參賽；單打方面，男單的盧彥勳因肩傷退賽後，女單的謝淑薇成為台灣唯一希望。

女單世界排名49的謝淑薇，今天在女單首輪賽事遭遇世界排名96的瑞典女將皮特森（Rebecca Peterson），謝淑薇在第4局、第6局的發球局被攻破，陷入1比5落後，但她接下來兩破、1保，追到4比5落後，可惜對手在第10局成功保發，讓謝淑薇苦戰43分鐘，仍以4比6丟掉首盤。

次盤謝淑薇在首局就成功破發，並在次局保發後，取得2比0領先，但對手在第3局保發後，在第4局攻破謝淑薇的發球局，以2比2戰平，之後雙方各自保發。謝淑薇第8局的發球局再遭對手攻破，陷入3比5落後，接下來在對手成功保發後，謝淑薇以3比6丟掉次盤，遭對手以直落二擊敗，無緣跨進次輪。

謝淑薇去年在法網女單首輪打出代表作，擊敗英國一姐康塔（Johanna Konta），最終於32強止步，是她在法網女單的最佳紀錄。

單打出局後，謝淑薇接下來與德國女將佩特科維奇（Andrea Petkovic）搭檔，將在女雙首輪對上大會女雙第8種子，詹皓晴與中國大陸女將楊釗煊的組合。（編輯：黃瑞弘）1070528

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP