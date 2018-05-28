法國網球公開賽 謝淑薇女單首輪止步

（中央社記者李晉緯台北28日電）在法國網球公開賽單、雙打雙線出擊的謝淑薇，今天率先在女子單打賽事出賽，但遭對手以直落二拍落，在本次賽事單打於首輪止步。



大滿貫之一的法國網球公開賽當地時間21日展開，台灣選手這次在雙打方面有詹詠然、詹皓晴、謝淑薇3組女雙選手參賽；單打方面，男單的盧彥勳因肩傷退賽後，女單的謝淑薇成為台灣唯一希望。



女單世界排名49的謝淑薇，今天在女單首輪賽事遭遇世界排名96的瑞典女將皮特森（Rebecca Peterson），謝淑薇在第4局、第6局的發球局被攻破，陷入1比5落後，但她接下來兩破、1保，追到4比5落後，可惜對手在第10局成功保發，讓謝淑薇苦戰43分鐘，仍以4比6丟掉首盤。



次盤謝淑薇在首局就成功破發，並在次局保發後，取得2比0領先，但對手在第3局保發後，在第4局攻破謝淑薇的發球局，以2比2戰平，之後雙方各自保發。謝淑薇第8局的發球局再遭對手攻破，陷入3比5落後，接下來在對手成功保發後，謝淑薇以3比6丟掉次盤，遭對手以直落二擊敗，無緣跨進次輪。



謝淑薇去年在法網女單首輪打出代表作，擊敗英國一姐康塔（Johanna Konta），最終於32強止步，是她在法網女單的最佳紀錄。



單打出局後，謝淑薇接下來與德國女將佩特科維奇（Andrea Petkovic）搭檔，將在女雙首輪對上大會女雙第8種子，詹皓晴與中國大陸女將楊釗煊的組合。（編輯：黃瑞弘）1070528