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企排女子組新面貌 極速超跑籌組第5隊

發稿時間：2018/05/29 19:28

最新更新：2018/05/29 19:28

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（中央社記者龍柏安台北29日電）今年即將邁入第14季的企業排球聯賽，新球季將有新氣象，中華排協秘書長鄭松益透露，極速超跑租賃公司目前已在籌組第5隊，最快6月中就會底定。

企排自2004年創賽，直到第6季才增設女子組賽事，直至第10季都維持3隊規模，第11季開始才增至4隊，今年排協改選風波不斷，不過新任理事長王貴賢仍積極奔走，在他的努力之下，女子組將破天荒地組成第5隊，開啟企排新紀元。

鄭松益透露，理事長因為自己有在玩超跑，因而認識極速超跑租賃公司老闆，在理事長勸說下，對方不但點頭答應，且目前已進入籌組球隊階段，未來將以締造全運會女排9連霸的高雄市代表隊為班底，加上高雄在地的中山工商、中山大學等優秀選手，組成全新的第5隊。

對於新球隊加盟與否，得等到6月中的企業排球發展委員會同意後才會正式底定，不過鄭松益認為，有新球隊加入，對於企排整體競爭力與觀賞新鮮度都會提升，他預估過關機會濃厚。

而中華排協改選當天，確定連任理事長的王貴賢也曾透露，新球隊的老闆企圖心很強烈，甚至有意引進啦啦隊表演，不過仍有一些問題得要克服。

鄭松益則表示，就算企排沒有中場休息，這些技術性問題都能解決，他舉例：「我們可以在第2局與第3局中間，增設10分鐘休息時間，讓啦啦隊上場表現，只要任何對企排有幫助的想法或點子，我們都願意嘗試。」（編輯：張銘坤）1070529

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