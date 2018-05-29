世足賽籤運好 東道主俄國盼避免首輪淘汰

（中央社巴黎28日綜合外電報導）2018世界盃足球賽倒數2週開踢，俄羅斯將努力避免成為第2個在世足賽首輪就被淘汰的主辦國。俄國籤運不錯，分在實力相對較弱的A組，可能有機會晉級第二輪。



俄國隊總教練切爾切索夫（Stanislav Cherchesov）將率領球隊，在6月14日的莫斯科開幕戰對上沙烏地阿拉伯。他們經歷2016年歐洲國家盃慘敗後，必須大幅改進才能擊敗同組的烏拉圭或埃及。



法新社報導，曾2度拿下世界盃冠軍的烏拉圭隊晉級呼聲最高，他們有前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）和射腳卡巴尼（Edinson Cavani）的恐怖組合。



但他們並不是2010年闖進4強的那支烏拉圭勁旅，可能過度依賴巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）球星卡巴尼與球技出色的蘇亞雷斯。



這是蘇聯解體以來俄國參加的第4次世足賽，但他們從來沒闖進16強。



主辦國球隊表現經常比各界預期的還要好，但南非隊在2010年世界盃成為史上表現最差地主隊，第一輪就被淘汰。



埃及晉級希望大都要看主將薩拉（Salah）的身體狀況和表現如何。他本季為效力的英超勁旅利物浦隊（Liverpool）攻進32球，但是在上週末的歐洲冠軍聯賽決賽肩膀受傷，得要與時間競賽才能及時復原。



若是薩拉真的康復，埃及可能成為A組黑馬，首度晉級淘汰賽。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1070529