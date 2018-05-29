升一軍轉戰外野手 桃猿張閔勛正面看待

（中央社記者黃巧雯桃園29日電）中職Lamigo桃猿張閔勛二軍表現優異，27日升上一軍，他原先擔任捕手，因競爭激烈，1個月前改練外野手，張閔勛今天說，多去練、嘗試，做的事情都一樣，只是守備位置不同。



張閔勛2016年中華職棒季中選秀會被Lamigo桃猿隊第一輪選中，但因桃猿隊捕手位置競爭激烈，除了林泓育、劉時豪外，今年還有表現亮眼的新秀廖健富，也讓張閔勛今年在一軍至今還未有出賽紀錄。



張閔勛本季在二軍打擊率3成71，4發全壘打，在教練建議下，1個月前改練外野，對於新任務，張閔勛認為，多去練、多去嘗試，儘管剛練新的位置會比較辛苦，但他認為都是在比賽，只是換了個守備位置。



由於一軍、二軍比賽時間不同，張閔勛提到，除了要適應光線外，一、二軍打者擊球也會有落差，一軍強打者比較多，擊出去的球飛行距離、速度也較快，都需要花時間適應。



張閔勛未來守外野將以中外野為主，他表示，教練告訴他，儘管中外野守備範圍最大，但能看清楚從本壘擊出的球的飛行距離以及角度。



雖然改練外野，但張閔勛也未放棄擔任捕手的機會，在練球空擋，仍持續進行捕手訓練，這次升上一軍，也帶著捕手護具，希望未來仍有蹲捕的機會。（編輯：張銘坤）1070529