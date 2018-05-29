/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票吳茂昆段宜康木村拓哉
>rss

升一軍轉戰外野手 桃猿張閔勛正面看待

發稿時間：2018/05/29 21:02

最新更新：2018/05/29 21:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃巧雯桃園29日電）中職Lamigo桃猿張閔勛二軍表現優異，27日升上一軍，他原先擔任捕手，因競爭激烈，1個月前改練外野手，張閔勛今天說，多去練、嘗試，做的事情都一樣，只是守備位置不同。

張閔勛2016年中華職棒季中選秀會被Lamigo桃猿隊第一輪選中，但因桃猿隊捕手位置競爭激烈，除了林泓育、劉時豪外，今年還有表現亮眼的新秀廖健富，也讓張閔勛今年在一軍至今還未有出賽紀錄。

張閔勛本季在二軍打擊率3成71，4發全壘打，在教練建議下，1個月前改練外野，對於新任務，張閔勛認為，多去練、多去嘗試，儘管剛練新的位置會比較辛苦，但他認為都是在比賽，只是換了個守備位置。

由於一軍、二軍比賽時間不同，張閔勛提到，除了要適應光線外，一、二軍打者擊球也會有落差，一軍強打者比較多，擊出去的球飛行距離、速度也較快，都需要花時間適應。

張閔勛未來守外野將以中外野為主，他表示，教練告訴他，儘管中外野守備範圍最大，但能看清楚從本壘擊出的球的飛行距離以及角度。

雖然改練外野，但張閔勛也未放棄擔任捕手的機會，在練球空擋，仍持續進行捕手訓練，這次升上一軍，也帶著捕手護具，希望未來仍有蹲捕的機會。（編輯：張銘坤）1070529

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP