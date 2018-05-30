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從難民變世足賽隊長 莫德里奇展現堅毅性格

發稿時間：2018/05/30 13:12

最新更新：2018/05/30 14:00

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球星莫德里奇是克羅埃西亞國家英雄，2012年加入皇家馬德里隊。（圖取自Instagram網頁www.instagram.com/lukam10/）球星莫德里奇是克羅埃西亞國家英雄，2012年加入皇家馬德里隊。（圖取自Instagram網頁www.instagram.com/lukam10/）

（中央社克羅埃西亞29日綜合外電報導）一棟燒得只剩骨架的偏遠小屋，證明了魯卡．莫德里奇（Luka Modric）早在成為克羅埃西亞國家英雄與皇家馬德里（Real Madrid）球星前，曾經歷過的戰時創傷。

這棟小屋隱身於未勒比特山脈（Velebit Mountains）深處，最近的鄰居有數公里遠，莫德里奇部分童年是在這裡度過，如今這棟沒有屋頂的廢墟長出樹木，附近擺了「礦山－請勿靠近」的警告標示。

1985年出生的莫德里奇，早年住在這棟小屋與鄰近的扎頓奧布羅瓦茨村（Zaton Obrovacki），直到克羅埃西亞1990年代爆發獨立戰爭為止。

他的祖父也住在這棟房子，在戰爭中遭塞爾維亞部隊殺害後，老家被燒得精光，全家逃到約40公里遠的沿岸城鎮扎達爾（Zadar）。

當時擔任甲組足球聯賽俱樂部扎達爾（NK Zadar）第一隊教練的巴伊洛（Josip Bajlo）說：「我聽聞有一名有點過動的男孩一直在難民旅館走廊玩足球，連睡覺也帶著球睡。」

巴伊洛看到莫德里奇踢球後，立即將他簽進扎達爾足球學校，莫德里奇馬上嶄露頭角，成為家喻戶曉的優秀球星。巴伊洛告訴法新社：「他是他那一代的偶像、領袖與奪冠希望。」

親近莫德里奇的人士說，1991年到1995克羅埃西亞與塞爾維亞叛軍爆發戰爭時，扎達爾與周圍地區遭到嚴重砲擊，鍛鍊出莫德里奇的堅韌性格。

幼時朋友布爾雅特（Marijan Buljat）說：「我們去訓練時，時常遇到砲彈落下，必須趕快躲進避難處。」布爾雅特跟莫德里奇一起長大、受訓與玩耍。

36歲的布爾雅特之前是職業足球員，這幾年跟莫德里奇還是很親近，相信這種艱苦背景造就了這位克羅埃西亞隊長的性格與心理強度。他說：「這肯定是讓他成為全球數一數二優秀球員的因素之一。」

他的前東家扎達爾挖掘過許多天賦異稟的足球員，但莫德里奇一枝獨秀，是球迷眼中的傳奇。66歲的退休金屬工人什特爾卡利（Slavko Strkalj）說：「魯卡（指莫德里奇）對扎達爾而言，宛如足球界的上帝。」

莫德里奇2000年離開札格瑞布迪納摩足球俱樂部（Dinamo Zagreb），2008年加入英格蘭超級足球聯賽勁旅托登罕熱刺隊（Tottenham Hotspur），2012年轉會至皇家馬德里。

不過，他在克羅埃西亞的人氣與暖男形象，因去年替前札格瑞布迪納摩老闆馬米奇（Zdravko Mamic）涉及數百萬歐元的貪汙案作證後，受到玷汙。

莫德里奇的證詞支持馬米奇對抗貪汙案的論點，惹怒了許多球迷，因為他們認為這次庭審是一個大好機會，可以好好整頓貪汙腐化的足球界。

檢方今年3月最終以偽證為由起訴莫德里奇，最高可判處5年徒刑。不過，起訴書尚未經過法院批准，當局也沒有威脅將逮捕他。

不過，在莫德里奇以精湛表現率隊踢進世界盃後，球迷對他的怒氣似乎迅速消散。

然而，一些球員與教練達利奇（Zlatko Dalic）擔憂，這個問題可能影響他在俄羅斯的表現。莫德里奇向「晨報」（Jutarnji list）直接回應這些疑慮，說他「問心無愧，場邊事件不會影響他的比賽」。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1070530

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