德國世界盃添利多 頭號門將諾伊爾熱身賽復出

（中央社記者龍柏安台北30日綜合報導）德國第一守門員、同時也是隊長的諾伊爾（Manuel Neuer），將在本週六與奧地利的熱身賽中復出，這也是他自去年9月因蹠骨骨折後，所復出的第一場正式國際比賽。



根據法新社報導，德國守門教練科普克（Andreas Koepke）表示，諾伊爾確定會在熱身賽中亮相，「這場比賽是他目前需要的，也是真正的測驗，這會幫助我們來判斷是不是一切沒有問題」。



現年32歲的諾伊爾，是上屆巴西世界盃德國隊的冠軍成員，也是德國的頭號門將，不過他因傷已缺席8個月，之前他受訪時也曾坦承，懷疑自己在訓練不足的情況下，能否應付世界盃這種高強度的比賽。



不過德國隊總教練勒夫（Joachim Loew）始終不願放棄諾伊爾，目前訓練營最後27名球員當中，包括4名門將，諾伊爾正是其中一人，而勒夫須在6月4日球員名單截止日前再刷掉4名球員，提報最終的23人名單。



科普克強調，諾伊爾需要一些比賽來證明，他已恢復到100%、且仍是最頂尖的球員，「這些比賽可以幫助他重新找回自信」。



如果諾伊爾狀態沒有問題，效力巴塞隆納的門將特斯泰根（Marc-Andre ter Stegen）預計將淪為替補，科普克坦言：「特斯泰根很清楚這個狀況，勒夫已經和他聊過這種可能性。」



科普克強調，諾伊爾是德國隊的隊長，也是世界盃冠軍成員，他們會盡一切努力幫助諾伊爾，「很顯然，特斯泰根也想上場比賽，他可以應付這樣的狀況」。（編輯：張芷瑄）1070530