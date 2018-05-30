入選青少年奧運游泳國手 沈益鵬回母校謝師恩

（中央社記者程啟峰高雄30日電）高市三信家商餐飲管理科應屆畢業生沈益鵬是學校「泳將」，分別在107年高雄市及全國中等學校運動會泳賽嶄露頭角，入選國手10月將挺進世界青少年奧運，他今天回母校答謝師恩。



沈益鵬參加107年高雄市中等學校運動會包辦高男組200公尺蝶式（成績2分8秒97）、100公尺蝶式（成績57秒42）冠軍，並雙雙刷新大會紀錄，並摘下高男組200公尺自由式金牌。



沈益鵬另代表高雄市參加107年全國中等學校運動會，也拿下高男組200公尺蝶式及100公尺蝶式銅牌。



沈益鵬參賽成績優異，經推甄如願錄取國立台灣體育運動大學競技運動學系，他今天返母校三信家商答謝師恩。



他受訪表示，小學時就對游泳很有興趣，在家人鼓勵和支持下，加入學校游泳隊接受訓練。回想當初教練對他非常嚴格，魔鬼訓練天天登場，幾乎以游泳池為家，可謂挑戰他體能極限，皇天不負苦心人，後來參加國小組全國賽初試啼聲即擠進前6名，從此參賽成績一直維持不錯水平。



沈益鵬提及，上高一時遭逢腰傷挫折，一度想放棄，但在家人和泳隊同儕加油打氣下，終能憑著堅忍意志甩開受傷陰霾，一再締造亮眼成績，有這些成就，他要感謝母校師長一再叮嚀他要放輕鬆，拿出自己實力沉著應戰。



沈益鵬日前入選國手，將於10月代表台灣前往阿根廷參加世界青少年奧運，面對進軍國際賽的第一戰，沈益鵬直呼「我已準備好了」，他說，不管是自我期許或是家人師長的期盼，都將轉化他往前的動力，期待能延續奪牌氣勢，為國爭光。



沈益鵬正全心投入青少年奧運集訓，積極備戰，除每天例行的游泳訓練，同時加強核心肌群和重量訓練。（編輯：劉政權）1070530