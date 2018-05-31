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體育署赴立院專案報告 林德福：亞運獎牌求突破

發稿時間：2018/05/31 11:56

最新更新：2018/05/31 11:56

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（中央社記者龍柏安台北31日電）體育署今天前往立法院進行雅加達亞運專案報告，針對多名立委質詢，體育署長林德福重申，今年亞運目標就是超越上屆，不論是金牌數、還是獎牌數，都希望能再突破。

2014仁川亞運，中華代表團共拿下10金、18銀與23銅，其中金牌數在45個參賽國中排名第9、總獎牌51面則排名第7，不過民進黨籍立委蘇巧慧質疑，台灣自1998曼谷亞運拿下19金的隊史最佳成績後，近4屆亞運金牌數都無法再創新高，究竟是信心不足，還是台灣競技體育實力下滑。

林德福坦言，曼谷亞運中華代表隊光靠著保齡球與撞球兩個優勢項目就拿下9金，不過接下來這兩項運動未被列入亞運選辦項目，導致獎牌數下修，他舉例2017台北世界大學運動會，中華隊光靠著滑輪溜冰就拿下10金，而今年雅加達亞運滑輪溜冰雖列入選辦項目，但僅有2面金牌，也會對中華隊亞運獎牌數造成影響。

蘇巧慧也提到，體育署在2016年就已針對亞運訂出培訓與參賽門檻，她也詢問目前達標人數與參賽項目，林德福表示，截至目前為止，已取得亞運參賽權的選手人數達605人，還有可能繼續增加，而教練則有141人，預計將參加35項運動種類。

雅加達亞運將於8月18日開幕，林德福表示，今年亞運無論是金牌或總獎牌數，都以超越上屆仁川亞運為目標，不過國民黨籍立委柯志恩則要求，體育署應直接點出可望奪金的項目，對此林德福說：「當然可以講，不過講了又不一定會成真。」

柯志恩追問：「至少這是一個目標。」林德福重申答：「我的目標就是超越上屆，如果沒能達到目標，就加強努力。」（編輯：張芷瑄）1070531

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