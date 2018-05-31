曾仁和胡智為先發吞敗 張育成連2場安打

（中央社記者黃巧雯台北31日綜合報導）旅美小熊隊3A投手曾仁和今天先發投4.2局失6分、光芒隊3A投手胡智為投5局失5分，雙雙吞下敗投；效力印地安人隊3A張育成，4打數1安打，連續2場敲安。



曾仁和今天先發對戰釀酒人3A，前2局各挨一發陽春砲，5局下1出局後再度遇到亂流，先是被敲安打，接著用三振拿下第2個出局數後，投出2次保送和1支安打，後來登板後援的投手也無法阻止失分擴大，單局合計掉6分，終場小熊隊3A以3比13輸球。



曾仁和僅投4.2局，為本季最短先發，被敲出8支安打，包括2轟，送出5次三振、3次保送，失6分。



效力光芒隊3A投手胡智為今天對戰雙城隊3A，首局讓雙城隊3A打者3上3下後，第2局被瓦格斯（Kennys Vargas）轟出陽春砲，第3局回穩，但4局上被揮出5支安打，包括一發兩分砲，單局合計掉4分，終場光芒隊3A以2比5落敗。



胡智為此役投5局失5分，被敲出7支安打，包括2發全壘打，送出4次三振，苦吞本季第4敗。



道奇隊3A投手李振昌今天在與皇家隊3A比賽中，9局上登板後援，投1局被擊出2支安打，送出1次三振，無失分。



印地安人隊3A張育成今天出戰藍鳥隊3A，4打數1安打，連續2場安打，打擊率降至2成76，但終場印地安人隊3A仍以3比7輸球。



響尾蛇隊高階1A投手黃暐傑今天出戰巨人隊高階1A，在2比2平手情況下，第6局登板中繼，投3局僅被敲出1支安打，飆出5次三振，未讓對手再有得分機會，連續10場出賽無失分。（編輯：張芷瑄）1070531