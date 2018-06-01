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109場季後賽得分破30 詹姆斯追平喬丹

發稿時間：2018/06/01 12:26

最新更新：2018/06/01 12:51

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zoom in NBA騎士隊1日在總冠軍賽首戰以114比124敗給勇士隊，但騎士的詹姆斯（圖）獨得51分，在季後賽得分破30分的場次達到109場，追平喬丹締造的聯盟紀錄。（圖取自詹姆斯推特twitter.com）NBA騎士隊1日在總冠軍賽首戰以114比124敗給勇士隊，但騎士的詹姆斯（圖）獨得51分，在季後賽得分破30分的場次達到109場，追平喬丹締造的聯盟紀錄。（圖取自詹姆斯推特twitter.com）

（中央社記者李晉緯台北1日電）NBA騎士隊今天在總冠軍賽首戰以114比124敗給勇士隊，但騎士的詹姆斯獨得51分，在季後賽得分破30分的場次達到109場，追平喬丹締造的聯盟紀錄。

目前效力美國職籃（NBA）克里夫蘭騎士隊的詹姆斯（LeBron James），個人已連8季闖進總冠軍賽，拿下其中3次總冠軍，他在季後賽的宰制力無庸置疑，即便他在本季東區冠軍賽最終戰打滿48分鐘，賽後累癱在球場，但當總冠軍賽開打，他仍以最佳狀態投入，今天他包含延長賽共打超過47分鐘、獨拿51分，可惜球隊仍以10分輸球。

前芝加哥公牛隊「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）過去締造在109場季後賽得分超過30分的紀錄，但詹姆斯如今追平喬丹的成就，今天的總冠軍賽首戰後，騎士本季至少還有3場季後賽可打，詹姆斯也隨時可能打破喬丹創下的紀錄。

在騎士將厄文（Kyrie Irving）交易出去後，騎士在本季的季後賽更加倚賴詹姆斯的進攻，這讓他平均每場季後賽會出手23.2次、攻得34分，而在沒有其他超級明星輔佐下，詹姆斯靠一己之力將騎士帶進總冠軍賽，這讓不少人認為詹姆斯將超越喬丹，成為NBA史上最偉大的球員。

喬丹生涯贏過6枚冠軍戒指，但他身邊有「天下第2人」皮朋（Scottie Pippen）輔佐，和總教練「禪師」傑克森（Phil Jackson）運籌帷幄；相對的，詹姆斯已經歷經5名總教練執教，他在邁阿密熱火隊時期，雖有韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）幫忙，但那段時光僅短短4年時間。

此外，詹姆斯近4年爭奪總冠軍，都面對可能是史上最偉大的金州勇士隊，這是過去喬丹爭奪總冠軍時未曾遇見挑戰，當這些因素加總起來，不難發現詹姆斯近年是在超高難度的情況下，獲得目前這些成就。

NBA史上季後賽得分破30分最多場次的前3名，分別是詹姆斯、喬丹並列的109場，和布萊恩（Kobe Bryant）的88場。（編輯：方沛清）1070601

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