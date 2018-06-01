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陳偉殷最短先發吞敗 球評：教練信任度很低

發稿時間：2018/06/01 14:19

最新更新：2018/06/01 14:19

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（中央社記者黃巧雯台北1日綜合報導）效力邁阿密馬林魚隊的台灣左投陳偉殷今天出戰教士隊，僅投1.2局失4分，吞下本季第3敗，也是他大聯盟生涯最短先發，資深球評曾文誠分析，這凸顯教練團的信任度很低。

賽後陳偉殷臉書貼文：「結果是永遠無法預測的，不管全壘打或者好球帶大小這些都是無法控制的。能夠控制只有自己的心態，所以一場的結果並不是世界末日。」

陳偉殷今年因手肘傷勢影響，未能趕上開季，4月29日本季初登板，首戰出戰科羅拉多洛磯隊投5.1局僅失1分，奪下本季首勝，之後連續2場先發投不滿5局。但近期狀況回穩，近2場先發合計投12.2局僅失3分，前一場對戰國民隊投7.1局僅失1分，為本季首場優質先發，無關勝敗，今天賽前出賽6場，戰績1勝2敗。

陳偉殷今天先發出戰教士隊，挑戰本季第2勝，但1局下卻被維拉紐瓦（Christian Villanueva）轟出兩分全壘打，2局下1出局被敲安後，讓打者擊成飛球出局，卻連投2個保送，並被何斯默（Eric Hosmer）掃出安打帶有2分打點，將比數逆轉為4比2，教練團立刻決定換投，終場馬林魚隊3比8落敗，陳偉殷苦吞本季第3敗。

陳偉殷僅投1.2局，寫下大聯盟7年生涯最短先發紀錄，投47球中有27球好球，失4分，被敲出4支安打，包括1發全壘打，送出2次保送，4次三振。

雖然在投手丘沒有好表現，但2局上陳偉殷在二、三壘有人時上場打擊，敲出安打帶有2分打點，追平比數，這也是他在大聯盟第3支安打，首2分打點。

曾文誠表示，儘管陳偉殷有幾顆球控球不是很好，但變化球還是能三振對手。

值得注意的是，陳偉殷5月16日對戰道奇隊，也曾投4.1局無失分，在壘上有人、2比0領先情況下，教練團卻提前換投。

曾文誠認為：「先發投手自己可以慢慢調整，顯然教練團不給他（陳偉殷）機會，看起來信任度真的很低。」

曾文誠表示，教練團「好像把他當菜鳥一樣」，陳偉殷要重獲教練團信任，必須投得像前一場對國民隊的表現，但這樣反而可能形成壓力，投起來綁手綁腳。（編輯：黃瑞弘）1070601

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