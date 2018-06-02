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遭紅襪釋出 強棒拉米雷斯成自由球員

發稿時間：2018/06/02 07:31

最新更新：2018/06/02 07:31

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（中央社記者尹俊傑紐約1日專電）美國職棒MLB波士頓紅襪隊上週將強棒拉米雷斯（Hanley Ramirez）列入指定讓渡名單（DFA）後，未能找到願意交易的球隊，今天宣布將他釋出，雙方分道揚鑣。

MLB官網報導，拉米雷斯如今是自由球員，大聯盟其他球隊都能以按年資與剩餘球季比例計算的最低薪簽下他。

拉米雷斯2014年與紅襪簽下4年8800萬美元合約，附帶2019年球季選擇權，只要他本季在紅襪達到497個打席，總值2200萬美元的選擇權就會生效。紅襪5月25日將他DFA前，拉米雷斯本季出賽44場，累積195個打席。

34歲的拉米雷斯成為自由球員後，上述選擇權不再存在，但他2018年球季薪資2275萬美元中尚未支付的部分，仍得由紅襪買單。

拉米雷斯開季表現突出，前103個打數，繳出打擊率3成11、3支全壘打、17分打點的成績。但他之後陷入低潮，本季打擊率降至2成54，累積6支全壘打、29分打點。紅襪將他DFA前，拉米雷斯最後21個打數安打掛零。

依照大聯盟規則，球員若遭DFA，將立即移出球團的40人或25人名單。在異動7天內，球團可選擇交易、釋出，或將下放選擇權用完的球員列入無法撤銷的公開讓渡名單（outright waiver），讓其他球團選走。

紅襪揮別表現與身價不符的拉米雷斯後，本季打出明星級身手的莫蘭（Mitch Moreland）將固定擔任先發一壘手。

32歲的莫蘭本季出賽41場，打擊率3成02，轟出8支全壘打，整體攻擊指數（OPS，上壘加長打率）高達9成80，被MLB官網點名可望首度入選明星賽。（編輯：陳俊碩）1070602

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