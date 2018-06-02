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亞運電競英雄聯盟國手公布 閃電狼先發占3席

發稿時間：2018/06/02 12:32

最新更新：2018/06/02 12:32

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（中央社記者李晉緯台北2日電）亞運首次將電競列為示範項目，最後公布的「英雄聯盟」中華隊國手名單出爐，其中台灣職業電競隊伍「閃電狼」選手在先發5人中占3席。

8月18日將在印尼的雅加達、巨港登場的亞洲運動會，首度將電子競技列為示範項目，6個比賽項目中，除「世界足球競賽」因為國內沒有符合亞運水準成績的選手外，其他5項都有台灣選手參賽。

「英雄聯盟」項目中，中華隊為選出最強戰隊，並確保國際賽事強度與選手配合情形，在教練與各職業戰隊積極溝通後，1日晚間公布選手名單。

這次參加亞運「英雄聯盟」賽事，近年贏得多項國際賽冠軍的「閃電狼」成為受倚重的戰力，在亞運代表隊名單中，包括總教練陳如治（FW Warhorse）、戰術教練（替補）陳冠廷（FW REFRA1N），先發5人中的「中路」黃熠棠（FW Maple）、「下路」廬禹宏（FW Betty）、「輔助」胡碩傑（FW SwordArT），以及候補選手陳冠廷（FW Morning）都來自「閃電狼」。

其他人選還包括先發選手「上路」謝宇庭（G-Rex PK）、「打野」王佑軍（G-Rex baybay），和助理教練（替補）蔡尚精（MAD GreenTea）。

團體的「傳說對決」由總教練邱柏諺（S.T PoChu）領軍，率領「凱薩路」鄭銘仁（S.T Lover）、「中路」黃建維（MS Wei）、「打野」鄭宇翔（MS Soar）、「魔龍輸出」林俊廷（S.T Ting）、「魔龍輔助」顏浩哲（ahq Fanta），和第六人（替補）陳柏成（MAD OM）、教練（替補）蔡正邦（ahq RN）。

個人的「爐石戰記」、「星海爭霸II：虛空之遺」、「部落衝突：皇室戰爭」分別由羅晟原（ahq Roger）、黃昱翔（Nice）、蔡承堯（ahq YaoYao）代表參賽。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070602

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