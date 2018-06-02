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李丞齡多功能扮關鍵 拚國手當畢業禮物

發稿時間：2018/06/02 15:39

最新更新：2018/06/02 15:54

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zoom in 107年玉山盃全國青棒錦標賽台中市隊李丞齡能投擅打，能蹲捕也能守外野，在季軍戰中表現亮眼，助隊奪勝。他也盼能再當選國手，「算是送自己畢業禮物」。中央社記者謝靜雯攝　107年6月2日107年玉山盃全國青棒錦標賽台中市隊李丞齡能投擅打，能蹲捕也能守外野，在季軍戰中表現亮眼，助隊奪勝。他也盼能再當選國手，「算是送自己畢業禮物」。中央社記者謝靜雯攝　107年6月2日

（中央社記者謝靜雯台北2日電）台中市隊李丞齡功能性強，能投擅打，可以蹲捕，也能守外野，在玉山盃全國青棒賽季軍戰投打發揮，率隊擊敗台東縣隊拿下季軍，他盼再當選國手，「算是送自己畢業禮物」。

台中市隊季軍戰與台東縣交手，李丞齡先發投8.2局被敲8支安打，失掉3分責失分，直到9局2人出局後投球數超過135球須強制退場，由隊友接手完成比賽。李丞齡拿下季軍戰勝投，他說：「想要完投，沒有抓下最後一個出局數很懊惱。」

李丞齡在母隊興大附農為捕手，打擊能力不錯，也可以兼任投手，還可以守外野，是球隊戰力活棋，今天賽前玉山盃總計投7.2局被敲5支安打，失掉2分責失分，今天用137球投完8.2局是高中生涯最多投球局數。

李丞齡表示，不會覺得累，高中生涯最後一個大盃賽，「今天投打感覺都不錯，投球都有投到自己想要的位置」，場上遇到危機狀況更冷靜，很開心幫助球隊拿下勝利。

身為高三學長，李丞齡說：「在聯隊中盡自己的能力幫助學弟們，把我知道的東西、我學到的經驗跟他們分享，幫助他們遇到低潮時調整。」

李丞齡自評高中進步最多的是打擊，「打擊穩定性越來越好，打擊時心態也更成熟」。去年入選U18世界盃青棒賽國手收穫多，今年很有機會再度入選U18亞洲青棒賽國手，李丞齡說：「當作是畢業禮物。」至於高中畢業的規劃，他則表示，還要跟教練和家人討論。（編輯：管中維）1070602

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